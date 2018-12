Waar blijft nou toch die Songfestival-kandidaat?

Wordt het Maan, Romy Monteiro, Caro Emerald of toch gewoon de Jeugd van Tegenwoordig? Het Eurovisie Songfestival van 2018 was nauwelijks afgelopen, of de eerste namen deden zich al de ronde voor de editie van een jaar later.

Maar een dik half jaar na Outlaw in ‘em van Waylon is nog steeds niet bekend wie Nederland gaat vertegenwoordigen op het Songfestival van 2019. Dat terwijl in voorgaande jaren in november of zelfs september al een naam bekend was. Duurt het niet veel te lang nu?

Duurt niet lang

Nee, aldus AVRO-TROS eindredacteur Daniël Dekker. „Het duurt helemaal niet lang. We hoeven pas in maart een nummer aan te leveren, dus we hebben nog voldoende tijd.” Het lijkt alsof het een uitzonderlijk moeilijke keuze is, als er nu nog geen artiest bekend is gemaakt, maar dat is volgens Dekker niet het geval. Meer kan hij er echter nu niet over zeggen: „Na de kerst of in het nieuwe jaar hebben we meer informatie.”

Maar als het niet aan de moeilijkheid van de keuze ligt, waarom duurt het dan zo lang voor we horen wie er naar Tel Aviv gaat? „De AVRO-TROS zoekt anders”, laat Songfestival-deskundige Richard van de Crommert weten. Hij trekt de vergelijking met de zoektocht van eerdere jaren: „Toen was er in november een artiest bekend, maar duurde het vervolgens nog vier maanden tot er een lied bekend werd gemaakt.”

Pakkend nummer

Dit jaar wordt er volgens Van de Crommert niet meer naar artiesten gezocht, maar juist naar liedjesschrijvers. „Zij mochten eerst niet meedoen, maar nu wil de omroep hen een kans geven.” Volgens de deskundige heeft de omroep afgelopen zomer een aantal componisten en tekstschrijvers benaderd met het verzoek een hit te schrijven. „Het is een andersom-traject dit jaar.” Waar ze nu in dat traject zitten, weet Van de Crommert niet. „Het kan dat ze al een nummer hebben en daar nu als een gek een artiest bij zoeken.”

Ook oud-deelnemer en Songfestivaldeskundige Gerard Joling vermoedt dat er al een nummer klaarligt, en dat dat de oorzaak van de radiostilte is. „Als er onderling in de commissie geschil is over welk nummer bij welke artiest past, ja dan loopt het uit”, vertelt hij. „En het is erg belangrijk dat er een pakkend nummer is.” Vorig jaar koos de commissie unaniem voor Waylon en daardoor ging het proces een stuk sneller. Joling denkt dat er momenteel een geschikte artiest bij een nummer gezocht wordt.

Grote vijver

Volgens Van den Crommert is dat de reden dat het bekendmaken van de kandidaat zolang duurt: die is er waarschijnlijk simpelweg nog niet. „De vijver waar dit jaar in gevist wordt, is groter dan voorgaande jaren. Dan is het ook logisch dat de zoektocht langer duurt.” De deadline is pas in maart, dus er is „nog enorm veel tijd”. „We zijn eraan gewend geraakt dat het zo vroeg bekend werd”, aldus Van de Crommert. Maar het kan natuurlijk niet altijd zo’n feest zijn.

Deze nieuwe manier van zoeken lijkt succesvol, want ook winnaar van vorig jaar Israël ging op die manier te werk. De kippenartieste werd bijvoorbeeld pas na een talentenjacht aan het nummer gekoppeld. Nederland heeft zelf ook ooit deze formule toegepast; bij het nummer Ding-a-Dong, de laatste keer dat Nederland het Songfestival won.

Absolute kanshebbers

Er gaan veel geruchten rond over eventuele kandidaten. Zo worden Davina Michelle en Glennis Grace vaak genoemd als „absolute kanshebbers”, maar zou AVRO-TROS volgens Van de Crommert ook zeker geen nee zeggen tegen Sharon Kovacs. In de wandelgangen gaat het verhaal rond dat de manager van Raffaëla Paton – je weet wel, die ene die de derde editie van Idols won – op gesprek is geweest bij de omroep. Ook over Jim van der Zee gaan er geruchten rond; de winnaar van de achtste editie van The Voice of Holland zou uiterst serieus zijn over deelname aan het Songfestival.

Joling noemt ook Maan en Romy Monteiro als kanshebbers, maar oppert dat er dit jaar ook een bandje of jongensgroep naar het Songfestival zou kunnen. Of „iets meerstemmigs”. De mogelijkheden zijn eindeloos. Als het aan hem ligt, zouden de Ladies of Soul gestuurd worden. „Zij hebben me toch een brok energie en ze zingen geweldig”, aldus Joling.

De Jeugd

Een ding is zeker, het is in ieder geval niet Joling die Nederland gaat vertegenwoordigen. Hoewel hij waarschijnlijk wel ja had gezegd als hij gevraagd was. „Ik had het graag gedaan, maar Nederland heeft zoveel talent dat ze niet meer op mij zitten te wachten.” Hoewel hij er niet aan twijfelt dat hij het nog zou kunnen.

Over een mogelijke deelnemer kan Van de Crommert kort zijn: „De Jeugd van Tegenwoordig? Ja, dat zou fantastisch zijn.” De mannen willen best naar Songfestival gaan, maar daar staat wel een prijsje tegenover. 200.000 ruggen de man willen ze hebben. Dat hebben we het er wel over toch?