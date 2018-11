Er is niemand zoals Scooter

Sinds 1994 staat Scooter bekend om euforische dancehits met volslagen willekeurige kreten van frontman H.P. Baxxter. Hoe komt hij erop? “Het ontstaat eigenlijk allemaal door puur toeval”, bekent hij aan Metro.

‘Respect to the man in the ice-cream van!’ ‘How much is the fish?’ ‘It’s nice to be important, but it’s more important to be nice.’ Het is slechts een kleine greep uit de tientallen iconische songteksten van de Duitse techno-act. Het is 25 jaar geleden dat Scooter zijn eerste single uitbracht. Puur als grap, maar de grap sloeg aan en ze lachen er nu nog steeds om. Tijd om terug te kijken. We spreken H.P. Baxxter in zijn moedertaal, terwijl hij zich klaarmaakt voor een fotoshoot. Hij kan het gebaar waarderen. “Ik spreek vaak Engels tijdens interviews, maar ik merk dat ik een beperkte vocabulaire heb”, zegt hij. “Wanneer Engels niet je moedertaal is en je het alleen maar op school leert, kom je nooit op sommige kwinkslagen. Daarom lees ik graag Engelstalige interviews.”

De teksten die je hem hoort roepen in Scooter-hits schieten hem plotseling te binnen of hij komt ze zomaar ergens tegen. “We hadden eens een interview met een Tsjechische journalist en zijn vraag was: ‘Are there any questions left you want to be asked?’ Toen viel me spontaan in: ‘The question is, what is the question?’ Het was een grapje, maar ik vond het wel een gave titel.” Nog een voorbeeld: ‘Don't take life too seriously, nobody gets out alive anyway.’ “Die spreuk heb ik in Ierland gelezen, aan de wand van een pub. Het is ook mijn levensvisie: je moet niet alles serieus nemen. Het leven is zo kort, waarom zou je je overal over opwinden? Het is veel prettiger om zorgen van je af te laten glijden.”

“Vooral toen we net begonnen, heb ik geprobeerd om af te wijken van clichématige teksten in housenummers”, legt Baxxter uit. “Het was altijd hetzelfde: ‘Move your body!’ ‘Put your hands in the air!’ Dus toen bedacht ik gekke, bijna dadaïstische teksten, waarvan je in eerste instantie denkt: ‘Het slaat nergens op!’ Maar het past wel. Het zijn een soort knutselwerkjes. Ooit had ik een gesprek met een serieus dagblad dat mijn songteksten onder de loep had genomen. Ze hoorden er dingen in die ikzelf nooit gehoord had. Je kunt het ook teveel analyseren. Ik vind het leuk om met teksten te spelen of er ironie in te stoppen. Het maakt niet uit als het geen betekenis heeft. Ik vind het belangrijker dat het lekker klinkt dan dat ik iets banaals roep.”

Tegeltjeswijsheden

Baxxter zegt niet bekend te zijn met Nederlandse tegeltjeswijsheden, maar tijdens zijn volgende bezoek aan ons land kan hij inspiratie opdoen. Dat terwijl hij zijn jeugd in de grensstreek heeft doorgebracht. “Ik ben opgegroeid vlakbij de Nederlandse grens, zestig kilometer van Groningen vandaan. In het weekend ging ik vaak naar Nederlandse discotheken, omdat je daar andere sounds hoorde dan bij ons. Alle hardere muziek kwam toen uit Nederland. Later ook, met jumpstyle en hardstyle. Dat is altijd een grote invloed voor Scooter geweest. Wat dat betreft is Nederlandse muziek uniek. Zoiets hoor je alleen bij jullie.”

Inmiddels is H.P. Baxxter 52. House bestond nog niet toen hij op de middelbare school zat. Hij was fan van glamrock. Zijn eerste gitaar, een Fender Stratocaster, heeft hij nog steeds. “Daarnaast heb ik nog tien, twaalf elektrische gitaren en een Marshall-toren (versterkers, red.) in mijn muziekkamer. Als ik op zondagmiddag aan het chillen ben, speel ik een beetje voor mezelf. Gewoon improviseren, want ik heb altijd solo’s gespeeld. Ritchie Blackmore van Deep Purple en Jimmy Page van Led Zeppelin waren mijn helden. Dus zondags zit ik thuis te jammen. Als ik alleen thuis ben, zet ik de versterker lekker hard. Dat doet me veel plezier. Dat vind ik cool.”

Bagger

Na omzwervingen met de synthpopband Celebrate The Nun en het producersteam The Loop ontstond het nevenproject Scooter, met ‘Hyper Hyper’ als eerste hit. “Aanvankelijk werden we neergesabeld door mensen uit de ravescene. ‘Scooter is commerciële bagger, het heeft niks met rave te maken.’ De landelijke media vonden het maar onzin wat we deden. ‘Techno is voor losgeslagen idioten.’ ‘De songteksten zijn belachelijk.’ Wat hebben we gedaan om zo bekritiseerd te worden? We hebben gewoon voor de lol een track gemaakt. Na een paar hits dachten we: ‘Nou, en?’ We maken wat de mensen leuken vinden en de rest kan ons niet schelen.”

Daar is Scooter altijd mee doorgegaan. Na negentien albums en 23 Duitse top 10-hits viert het drietal zijn zilveren jubileum. Daar is Baxxter, tevens een groot autoliefhebber, bijzonder trots op. “Als ik de muziek van Scooter met een auto moet vergelijken, dan is Scooter als een Jaguar E-type: zeldzaam, snel, waanzinnig mooi en een echte klassieker. Oké, of het echt zo mooi is, daar kun je over discussiëren, maar onze hits zijn inmiddels uitgegroeid tot klassiekers, we zijn nog steeds snel en er is niemand zoals wij.”

