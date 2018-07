Waarom we vaker de internationale trein pakken

In de Verenigde Staten is juni Pride-maand. Een maand lang staan marketing campagnes in het teken van regenbogen en eenhoorns. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het vieren van de LHBT+ gemeenschap, maar er is ook nog steeds protest voor wat er nog steeds moet gebeuren. Wij waren voor Pride-maand in New York City en keken onze ogen uit: dit is een goede zaak en we zouden in Nederland ook een hele maand aan Pride moeten besteden!

Lekker Amerikaans

Je kan zoiets natuurlijk makkelijk aan de Amerikanen overlaten: verzin een maand voor iets en blaas het zo groot op, dat niemand er meer omheen kan. Zo is er een Black History Month, Women’s History Month, Mental Health Awareness Month, Gay and Lesbian Pride Month en nog veel meer. Je kunt er veel over zeggen -bijvoorbeeld dat het geen maand zou moeten zijn, maar altijd in de aandacht zou moeten staan - maar er zijn goede argumenten om een maandthema uit te roepen.