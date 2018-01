Vliegtuig dat van baan schoot misschien bibliotheek

Zelden zijn we op een plek geweest die echt zo magisch is als alle foto’s ervan. Veel plekken die we bezochten waren wel gaaf, maar er waren toch wel heel veel mensen die je dan weer bij niemand op de foto ziet. Bagan is een ander verhaal. De foto’s van zonsopkomst en ondergang zijn minstens net zo magisch in het echt, misschien zelfs nog mooier!

In Bagan staan meer dan 2000 tempels en pagodes van meer dan duizend jaar oud. De meeste zijn gebouwd in de 11e en 12e eeuw. Waarom zijn er zoveel tempels? Het schijnt dat koning na koning boeddhistische bouwwerken lieten bouwen. Daardoor is het nu een van de grootste religieuze complexen ter wereld!

Het tempelcomplex is ook een tijd onbewoond geweest, omdat de bewoners uit angst voor de Mongolen de plek zijn ontvlucht. Daardoor is de stad waarschijnlijk vrijwel intact is gebleven. Het leukste is om op de fiets – of een e-bike – lekker rond te rijden en het tempel complex te verkennen.

Het allermooiste is om zonsopkomst of –ondergang te zien vanaf een tempel. Het uitzicht is fenomenaal vanaf een hoog punt met uitzicht. Het licht en de heiige lucht zorgen voor een magische mist. Combineer dat met alle puntjes van de duizenden tempels en je waant je in een sprookje!

In de ochtend is het uitzicht nog spectaculairder: er vliegen dan tientallen luchtballonnen over de tempels. Een ritje in de ballon kost je een flinke duit en persoonlijk denken wij dat het uitzicht vanaf een tempel of een heuvel mooier is! Hiervoor moet je wel vroeg je bed uit, voor zonsopkomst. Goed ook om te weten is dat ze alleen vliegen in het droge seizoen: van oktober tot april!

Bagan in de toekomst?

Juist de uitzichten vanaf een tempel zijn zo bijzonder en iconisch, maar helaas is dat in de toekomst waarschijnlijk niet meer mogelijk. De kans is groot dat de gebouwen zullen instorten onder het gewicht van alle toeristen.

In 1975 verwoestte echter een aardbeving vele heiligdommen in Bagan en ook in 2016 werd Bagan geraakt door een krachtige aardbeving - 6.8 op de schaal van Richter. Bij de laatste aardbeving hebben zeker 65 van de beroemde tempels schade opgelopen. Sindsdien wordt het afgeraden om de tempel Bagan te beklimmen. Daarnaast beschadigen de tempels door de wind en de rivier. Er is te weinig beschutting om de tempels te beschermen tegen erosie.

In november 2017 speelde er een ander drama af in Bagan: een 20-jarige Amerikaanse viel van een tempel af en overleed op weg naar het ziekenhuis.

Nu, begin januari 2018 worden steeds meer tempels afgesloten. Of het door de aardbevingen komt, het ongeval van een toerist of omdat ze het een UNESCO werelderfgoed willen worden: het is de vraag.

Kritische noot

Het is ook opvallend dat er in een flyer wordt medegedeeld dat maar 2% van de opbrengst van de tickets ($18 per stuk) aan restauratie wordt besteedt. Maar liefst 90% van de opbrengt gaat naar de staat (verrassing waar dat belandt…) en 8% gaat naar de Birmese toeristenorganisatie. Het klinkt niet alsof er veel aan gedaan wordt om de tempels nog voor honderden jaren te onderhouden, helaas.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. We kiezen alleen niet voor de makkelijkste weg: we beginnen onze reis namelijk in Rusland en trekken dan verder via China, Japan, Korea en zuidoost Azië! In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.