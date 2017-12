Kerst: wat een heerlijke tijd van het jaar! Kadootjes, versiering, familie, open haard en vooral veel eten. Onze kerst verloopt dit jaar alleen een beetje anders. Wij vieren het namelijk in Bangkok! Het is ook nog eens Roxannes allereerste warme kerst. En wat doe je als je niet met je familie kan gourmetten? Juist, dan ga je naar een eenhoorncafé!

Naar verluidt was het café eerst geen café, maar een winkel die eenhoorn- en regenboog-spul verkocht. Sinds 2013 is het een café die naast spullen ook bijpassende eenhoorn en regenboog taarten en ander eten verkoopt. Van een klein café met maar drie tafels is het gegroeid tot een restaurant met een stuk of twaalf tafels. Beoordelingen online variëren van ‘het meest magische café ooit’ tot ‘Lisa Frank’s beangstigende LSD-trip’ (de Amerikaanse vrouw die allerlei kleurrijke ongein voor kinderen heeft ontworpen). Op het menu staan gerechten zoals regenboog hamburgers, eenhoorn toetjes en kleurrijke milkshakes. En het interieur is net zo zoet als het eten.

Er waren al een aantal video’s voorbij gekomen op Facebook en meermaals waren we getagd in berichten van het eenhoorncafé door vrienden. Eerlijk gezegd zag het er angstaanjagend roze uit en we vermoedden dat je al diabetes krijgt als je een voet binnenzet. Maar ons motto: liever spijt van dingen die je doet, dan van wat je niet doet. Dus gaan we het regenboog-avontuur aan (of voortzetten, aangezien we die drie jaar geleden al begonnen samen?!).

Zodra je binnenstapt komt de zoete geur al op je af en wordt je verblind door roze en glitter(een roze wolk klinkt ineens een minder aantrekkelijk). De My Little Pony’s vliegen ons om de oren, want wij zijn lang en ze hangen aan het plafond. We weten zowaar een niet-roze bank te veroveren en krijgen de menukaart toegesmeten.

Online waren we al gewaarschuwd: het personeel is onaardig. Misschien zitten ze in een permanente suikerdip. Maar wij maken er een feestje van, we halen er zelfs een gehuurde-en-al-twintig-keer-gedragen onesie bij! Als je het doet, doe het dan goed!

We bestellen een eenhoorn BBQ hamburger en een regenboog toetje. Een eenhoorn hamburger? Nou ja, een hamburger met een ijs-hoorntje erin gepropt. We zagen online ook een burger met regenboogkaas, maar die vonden we er iets te experimenteel uitzien. Het regenboog toetje bestaat uit regenboog wafels, regenboog slagroom, regenboog ijs en natuurlijk ijs-hoorntjes om het thema compleet te maken. Het is een bord waar kinderen acuut van lopen te kwijlen en ouders meteen denken: dat wordt stuiteren en dan kotsen.

Voor de €11,85 die we betalen krijgen we een prima portie die tot onze verbazing best te eten is. We stuiteren ook nog even door naar het verkoop-hoekje van eenhoorn spullen. Allemaal My Little Pony’s en mijn innerlijke kind – of de suiker – maakt me helemaal enthousiast. Roxanne niet, want die is nooit echt een Barbie-en-pony meisje geweest.

Dan hakt de suikerdip erin. Misschien moeten we onze goede voornemens maar alvast beginnen en een detox starten. Dat is dan wel weer fijn van Thailand: naast rare cafés staat er ook op elke straathoek een tentje die sapjes en smoothies verkoopt.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. We kiezen alleen niet voor de makkelijkste weg: we beginnen onze reis namelijk in Rusland en trekken dan verder via China, Japan, Korea en zuidoost Azië! In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.

