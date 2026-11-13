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Redactie Tech vandaag
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Microsoft: vooruitgang bij oplossen grote storing

epa13375895 A device shows the Microsoft logo in London, Britain, 13 November 2026. US multinational technology company Microsoft has been working to fix a global outage affecting some of its services, such as Teams, Outlook, and its artificial intelligence software, Copilot. The services are experiencing 'connectivity problems' caused by 'elevated load' on their infrastructure. The outage's effects are being felt in at least 74 countries across the world, with schools and the National Health Service affected in the UK. EPA/NEIL HALL
ANP / EPA / Neil Hall

Microsoft zegt vooruitgang te boeken bij het herstellen van diensten rondom het softwarepakket Microsoft 365, dat is getroffen door een wereldwijde storing. Die technische problemen legden onder andere e-maildienst Outlook, vergaderdienst Teams en AI-hulp Copilot voor veel gebruikers plat.

Het bedrijf spreekt in een om 13.00 uur (Nederlandse tijd) gepubliceerde update van „bemoedigende vooruitgang bij het herstel in Europa”, waarbij steeds meer gebruikers weer gebruik kunnen maken van hun e-mail. In Japan is de situatie stabieler geworden en in Noord-Amerika is sprake van verbetering, aldus Microsoft.

Gebruikers van het softwarepakket kunnen nog steeds problemen ondervinden, omdat de herstelacties nog gaande zijn, waarschuwde het bedrijf.

Bellen

Eerder gaf Microsoft aan dat bepaalde processen op servers overbelast waren. De storing is al sinds donderdag aan de gang.

Wereldwijd zijn de gevolgen merkbaar. In Nederland kampen onder andere universiteiten, gemeenten en regionale omroepen met uitval van de softwarediensten. Ook het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen heeft last van de storing. Op zijn site meldt het ziekenhuis onbereikbaar te zijn per e-mail.

Beursuitbater Euronext vraagt beursgenoteerde bedrijven te bellen in plaats van te e-mailen als ze informatie willen doorgeven. In het Verenigd Koninkrijk heeft de storing „ernstige gevolgen” voor de gezondheidszorg, zei vakbond GMB Union.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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