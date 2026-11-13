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Microsoft: vooruitgang bij oplossen grote storing

Microsoft zegt vooruitgang te boeken bij het herstellen van diensten rondom het softwarepakket Microsoft 365, dat is getroffen door een wereldwijde storing. Die technische problemen legden onder andere e-maildienst Outlook, vergaderdienst Teams en AI-hulp Copilot voor veel gebruikers plat.

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Het bedrijf spreekt in een om 13.00 uur (Nederlandse tijd) gepubliceerde update van „bemoedigende vooruitgang bij het herstel in Europa”, waarbij steeds meer gebruikers weer gebruik kunnen maken van hun e-mail. In Japan is de situatie stabieler geworden en in Noord-Amerika is sprake van verbetering, aldus Microsoft.

Gebruikers van het softwarepakket kunnen nog steeds problemen ondervinden, omdat de herstelacties nog gaande zijn, waarschuwde het bedrijf.

Bellen

Eerder gaf Microsoft aan dat bepaalde processen op servers overbelast waren. De storing is al sinds donderdag aan de gang.

Wereldwijd zijn de gevolgen merkbaar. In Nederland kampen onder andere universiteiten, gemeenten en regionale omroepen met uitval van de softwarediensten. Ook het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen heeft last van de storing. Op zijn site meldt het ziekenhuis onbereikbaar te zijn per e-mail.

Beursuitbater Euronext vraagt beursgenoteerde bedrijven te bellen in plaats van te e-mailen als ze informatie willen doorgeven. In het Verenigd Koninkrijk heeft de storing „ernstige gevolgen” voor de gezondheidszorg, zei vakbond GMB Union.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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