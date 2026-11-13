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Twee aanhoudingen voor spoorsabotage op Prinsjesdag

Twee mensen zijn donderdag aangehouden in het onderzoek naar de sabotageacties op het spoor op Prinsjesdag. Het gaat om een 49-jarige man en een 41-jarige vrouw uit Drenthe, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De twee worden ervan verdacht mensen tijdens een bijeenkomst informatie te hebben gegeven „over hoe de verstoringen, zoals die van 15 september, op het spoor teweeg kunnen worden gebracht”.

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De man en vrouw zijn dezelfde dag weer vrijgelaten, maar blijven verdachten. De verdenking is „onvoldoende gewichtig” voor een langere hechtenis, schrijft het OM. Politie en OM zijn „onverminderd” bezig met het onderzoek, en roepen getuigen op zich te melden.

Op Prinsjesdag, 15 september, werden op 35 plekken in Nederland ijzeren staven en andere objecten op het spoor gelegd, wat het treinverkeer ontregelde. Het had tot gevaarlijke situaties kunnen leiden, zegt het OM. In Steenwijk (Overijssel) reed een NS-trein tegen het materiaal aan, maar zonder ernstige gevolgen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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