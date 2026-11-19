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Koers AI-bedrijf Anthropic 34 procent omhoog bij recordbeursgang

AI-bedrijf Anthropic heeft donderdag bij zijn debuut op de aandelenbeurzen in New York meteen fors aan beurswaarde gewonnen. Door de vele miljarden die het bedrijf ophaalt, gaat het om de grootste beursgang ooit.

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De introductieprijs bij de beursgang van de maker van chatbot Claude bedroeg 83 dollar per aandeel. De koers van Anthropic, dat een notering kreeg aan techbeurs Nasdaq, steeg bij de opening 34 procent tot zo’n 111 dollar per aandeel. Daardoor steeg de beurswaarde direct tot zo’n 2 biljoen (2000 miljard) dollar. Dat is omgerekend meer dan 1800 miljard euro.

Met de aandelenverkoop werd 81,3 miljard dollar opgehaald. Het bedrijf plaatste daarnaast onderhands voor 26 miljard dollar aan aandelen bij techbedrijven als Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Google, Microsoft en Nvidia. Daardoor is met de beursgang een totale opbrengst van 107,3 miljard dollar gemoeid.

Recordbeursgang

Hiermee werd de recordbeursgang van SpaceX in juni dit jaar ruimschoots overtroffen. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde met die aandelenverkoop 75 miljard dollar op.

Het in San Francisco gevestigde Anthropic bestaat pas vijf jaar. Broer en zus Dario en Daniela Amodei, tegenwoordig de topman en de president van het bedrijf, richtten Anthropic in 2021 op met een aantal collega’s, nadat ze waren vertrokken bij OpenAI, de maker van ChatGPT.

Hernieuwd vertrouwen

Kenners zien het beursdebuut van Anthropic als teken van hernieuwd vertrouwen in de AI-sector. Dat vertrouwen had recent een deuk opgelopen door affaires van de topman van chipconcern Nvidia. Hij zag zich ook genoodzaakt op te stappen. Op Wall Street steekt al langer soms twijfel de kop op of techbedrijven hun forse investeringen in datacenters later wel kunnen terugverdienen en of techaandelen eigenlijk niet veel te hoog worden gewaardeerd.

Grote Nederlandse pensioenfondsen, die grote beleggers zijn, tonen nog niet direct enthousiasme over Anthropic. Metaalfonds PMT stelt dat Anthropic op zijn vroegst in mei volgend jaar in de portefeuille wordt opgenomen na een jaarlijkse herijking, mits het bedrijf op dat moment voldoet aan de criteria van het fonds.

„Het komt zelden voor dat we een bedrijf direct opnemen na beursgang”, zegt ook PME, dat eveneens naar zijn herijkingsmoment verwijst. „We zien in AI zowel kansen als risico’s”, geeft het fonds daarnaast aan. ABP, PFZW en bpfBOUW wilden niet direct zeggen of ze in Anthropic willen beleggen en antwoordden alleen in algemene bewoordingen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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