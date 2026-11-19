Deel dit artikel: Share App Mail Pin

BZ ontbiedt Russische ambassadeur om projectiel bij ambassade

De Russische ambassadeur wordt op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden nadat een projectiel de Nederlandse ambassade in Kyiv had beschadigd. Dat zei premier Rob Jetten in Berlijn. Hij ziet het incident als een „onderdeel van een escalatie van Russische zijde die natuurlijk onacceptabel is”.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

De premier vermoedt dat Rusland achter de actie zit. „Er is een hele grote kans dat dit inderdaad komt door een Russische aanval”, aldus Jetten. Onderzoek moet nog vaststellen waar het projectiel vandaan kwam. Niet alleen de ambassade raakte beschadigd, ook gebouwen in de omgeving liepen volgens hem schade op.

Een dag eerder werd bekend dat wapens van het Nederlandse Destinus zijn gebruikt bij een aanval op de Krimbrug. De Russische ambassade in Den Haag liet daarna weten dat de Nederlandse betrokkenheid aan Moskou is doorgegeven. Jetten wil niet speculeren of het incident bij de ambassade een vergeldingsaanval is. „We gaan daar niet over speculeren. We moeten gewoon rustig het onderzoek afwachten.”

Niet laten sollen

Jetten heeft in Berlijn ook kort met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne over het voorval bij de ambassade gesproken. Zelensky sprak hem aan aan het begin van het overleg van de Coalition of the Willing (CotW) „om ook zijn solidariteit naar Nederland uit te spreken”, aldus de premier. De CotW zijn bondgenoten van Oekraïne die het land veiligheidsgaranties willen geven na een staakt-het-vuren.

De landen spraken over steun aan Oekraïne, maar de boodschap was ook dat ze niet met zich zullen laten „sollen als het gaat om onze veiligheid”, zei Jetten. „Dus de Russen kunnen van alles willen ten aanzien van de NAVO of de EU-samenwerking. Maar daar gaan we echt zelf over. En we zullen onze grenzen en onze vaardigheden verdedigen.”

Inlichtingendiensten van westerse landen waarschuwen voor een toename van hybride aanvallen uit Rusland. In de zomer werden bij het vliegveld van de Duitse stad Leipzig drones uitgeschakeld die met explosieven bewapend waren. Via de luchthaven gaat veel materieel naar Oekraïne. De Duitse regering zegt dat Rusland achter die actie zat.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties