ChipSoft: alle door hackers gestolen data vernietigd

De patiëntengegevens die zijn gestolen bij de hack bij softwareleverancier ChipSoft zijn nergens gepubliceerd en de gegevens zijn inmiddels vernietigd. Dat meldt het bedrijf in een verklaring op de eigen website.

De hack bij ChipSoft werd eerder deze maand bekend. Daarbij werden patiëntgegevens gestolen, waaronder medische data. Getroffen instellingen waren onder andere revalidatiecentra en huisartsenpraktijken.

Deze gestolen gegevens zijn volgens het bedrijf nu vernietigd. „Onze cybersecurity-experts hebben bevestigd dat deze vernietiging op technisch juiste wijze heeft plaatsgevonden”, staat in de verklaring. Of er geld aan de hackers is betaald, meldt ChipSoft er niet bij. Een woordvoerder wil ook niet op vragen daarover reageren en verwijst naar de eigen website. „Daarop staat alle informatie die we delen”, meldt de woordvoerder.

Op de website laat het bedrijf weten dat het beschermen van gegevens van klanten „altijd de hoogste prioriteit” heeft en dat dit in deze situatie „zeer zwaar gewogen” heeft. „Het herstelproces verloopt voorspoedig, maar vraagt uiteraard om zorgvuldigheid en tijd. Daarvoor vragen wij nogmaals uw begrip.”

ANP

