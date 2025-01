Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer mensen verlaten Whatsapp voor Signal: is dat veiliger?

WhatsApp is jarenlang dé populairste berichtenapp geweest, maar steeds meer mensen maken de switch naar Signal. Privacykwesties en zorgen over gegevensdeling zorgen ervoor dat gebruikers op zoek gaan naar een alternatief. Wat zijn de verschillen tussen Signal en WhatsApp? En is het echt veiliger?

In Nederland stappen steeds meer mensen over van Whatsapp naar Signal. Privacy en anonimiteit zijn de belangrijkste redenen voor gebruikers, die bewuster om willen gaan met hun digitale gegevens. De downloadaantallen van deze app zijn niet alleen in ons land gestegen, maar ook in andere Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Finland.

Steeds meer mensen downloaden Signal

Maar nergens is de stijging zo groot als in Nederland. Dat meldde communitywebsite Signalapp.nl. Het verkeer naar de website is vertienvoudigd sinds de eerste week van januari. Ook staat de app Signal Messenger in Apple’s App Store op nummer 1 in de categorie ‘sociaal netwerken’ en op nummer 2 in de lijst ‘Top gratis apps’. Ook bij Google Play is dat zichbaar: daar staat Signal op nummer 1 in de categorie ‘Communicatie’ en op nummer 5 van alle gratis Android-apps in de lijst ‘Populaire items voor 0 euro’. Het is dus wel duidelijk dat mensen massaal de overstap maken.

Waarom stappen mensen over van WhatsApp naar Signal?

De grootste reden waarom gebruikers WhatsApp verlaten, is privacy. Sinds WhatsApp in 2021 zijn nieuwe privacy-voorwaarden introduceerde, waarbij bepaalde gebruikersgegevens worden gedeeld met moederbedrijf Meta (voorheen Facebook), is het vertrouwen in de app afgenomen. Toch werd in datzelfde jaar ook een heel aantal nieuwe functies geïntroduceerd, schreef Metro.

Hoewel WhatsApp nog steeds end-to-end encryptie biedt, waarbij alleen de zender en de ontvanger de berichten kunnen lezen, betekent dit niet dat alle gegevens volledig privé blijven. WhatsApp verzamelt metadata, zoals wie je contacten zijn, hoe vaak je met iemand chat en zelfs informatie over je apparaat en locatie. Gevoelige informatie, die in handen kan komen van autoriteiten of personen met verkeerde intenties. Wel is het mogelijk om bepaalde gesprekken ‘op slot’ te zetten, met de functie Chat Lock. Maar dit is eerder bedoeld om dat gesprek af te schermen tegen nieuwsgierige huisgenoten of collega’s, dan dat het echt bescherming biedt.

Bij Signal staat privacy voorop

Signal biedt daarentegen een alternatief waarbij privacy voorop staat, zeggen de makers zelf. De app vraagt alleen om je telefoonnummer bij registratie en bewaart geen metadata over je communicatie. Dit betekent dat Signal niet kan zien met wie je contact hebt, wanneer je berichten stuurt of waar je op dat moment bent. Dit maakt het voor overheden en bedrijven lastiger om gegevens te verzamelen over gebruikers, iets wat bij WhatsApp wél mogelijk is.

Daarnaast is er een groot verschil in eigendom en financiering. WhatsApp is eigendom van Meta, een bedrijf dat grotendeels draait op het verzamelen en verkopen van gebruikersdata voor advertentiedoeleinden. Signal daarentegen is een non-profitorganisatie en wordt gefinancierd door donaties. Hierdoor hoeft de app geen concessies te doen op het gebied van privacy om winst te maken.

Is Signal echt veiliger dan WhatsApp?

Op het gebied van versleuteling maken beide apps gebruik van het Signal-protocol, dat wordt beschouwd als een van de veiligste encryptiemethoden ter wereld. Dit betekent dat berichten en gesprekken bij zowel WhatsApp als Signal volledig versleuteld zijn en alleen door de afzender en ontvanger kunnen worden gelezen. Toch zijn er belangrijke verschillen die ervoor zorgen dat Signal als veiliger wordt beschouwd, volgens VPNGids.nl. De cyber security-specialisten delen tips hoe je Signal nog veiliger kunt maken.

Een van die verschillen tussen WhatsApp en Signal zit in de manier waarop back-ups worden opgeslagen. WhatsApp biedt de mogelijkheid om gesprekken op te slaan in de cloud, via Google Drive of iCloud. Dit lijkt handig, maar deze back-ups zijn niet versleuteld. Mocht iemand toegang krijgen tot je cloudopslag, dan kunnen ze in theorie je oude WhatsApp-gesprekken inzien. Signal daarentegen slaat back-ups alleen lokaal op en versleutelt deze volledig. Deze back-ups zijn alleen toegankelijk zijn met een unieke pincode die je zelf instelt.

Een ander belangrijk aspect is dat Signal volledig open-source is. Dit betekent dat de broncode van de app vrij beschikbaar is voor iedereen die deze wil controleren op beveiligingsproblemen of achterdeurtjes. WhatsApp daarentegen heeft slechts een deel van zijn technologie openbaar gemaakt, terwijl de rest van de software gesloten blijft.

Wat zijn de nadelen van Signal?

Hoewel Signal op het gebied van privacy en veiligheid veel voordelen heeft, zijn er ook een paar nadelen in vergelijking met WhatsApp. Het grootste nadeel is dat WhatsApp nog steeds veel populairder is. De kans dat veel van je vrienden en familie nog steeds WhatsApp gebruiken is groot, wat de overstap lastiger maakt. Signal groeit snel, maar het zal nog even duren voordat het dezelfde gebruikersaantallen haalt als WhatsApp.

Back up en functies die ontbreken

Ook de manier waarop back-ups werken, kan voor sommige gebruikers een nadeel zijn. Omdat Signal alleen lokaal versleutelde back-ups toestaat, kan het lastiger zijn om je berichten over te zetten naar een nieuwe telefoon. Bij WhatsApp kun je je chats eenvoudig herstellen via de cloud, terwijl je bij Signal handmatig een back-up moet maken en deze op je nieuwe toestel moet importeren.

Verder biedt WhatsApp extra functies die bij Signal ontbreken. Denk aan statusupdates, waarin je foto’s of teksten kunt delen zoals bij Instagram Stories. Signal richt zich vooral op privacy en minder op sociale functies, waardoor de ervaring voor sommige gebruikers toch wel wat beperkter aanvoelt.

Overstappen naar Signal of niet?

Of je WhatsApp inruilt voor Signal, hangt af van hoe belangrijk privacy voor je is. Als je vooral een berichtenapp zoekt die gemakkelijk werkt en die veel mensen gebruiken, dan is WhatsApp het meest voor de hand liggend. Maar als je maximale controle wilt over je data en zo min mogelijk gegevens wilt delen met Big Tech bedrijven, dan kun je beter Signal op je telefoon installeren.

