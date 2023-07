Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Warme zomer en je iPhone: wanneer wordt het gevaarlijk?

Als jij je iPhone langere tijd gebruikt, kan deze soms behoorlijk warm worden. Wat te denken als je smartphone op het strand in de zon blijft liggen? Hoe warm kan hij dan worden voordat hij flipt?

In Nederland valt de warmte deze zomer nog relatief mee, maar in het zuiden van Europa is dat een compleet ander verhaal. Daar gaat het kwik soms richting de 45 graden. Als je een vakantie daarnaartoe hebt geboekt, moet je niet alleen rekening houden met je gezondheid, maar ook met je iPhone.

Hoge temperaturen zijn slecht voor je iPhone

Het is sowieso niet heel verstandig om met 45 graden op het strand te gaan liggen. Je kunt beter binnenblijven en niet te veel bewegen. Drink veel water en zet een ventilator of airco aan. Voor je iPhone geldt eigenlijk hetzelfde. Laat hem lekker binnen liggen en het liefst op een plaats in de schaduw.

Apple geeft ook advies omtrent het gebruik van de iPhone. Volgens het bedrijf moet je de iPhone bewaren in een omgeving tussen de 0 en 35 graden. Dat gaat niet lukken als je buiten rondloopt op sommige plaatsen in Zuid-Europa.

In de iPhone zit wel een bescherming tegen hoge temperaturen, zodat deze niet oververhit raakt. Zo kan de telefoon uitgaan, of is het niet meer mogelijk om op te laden. Hoewel je dus beschermd wordt, betekent dat niet dat de hoge temperatuur helemaal geen gevolgen voor de telefoon heeft.

Gevolgen voor je batterij

Constante warme temperaturen hebben gevolgen voor je batterij. Hierdoor kan deze beschadigd raken. Als eerste merk je naast de temperatuur van het toestel dat het scherm gedimd wordt en dat het minder goed werkt.

Later komt er een waarschuwing op het scherm. Je ziet dan een thermometertje verschijnen. De iPhone blokkeert dan bijna alle functies. Het is nog wel mogelijk om noodnummers te bellen en navigatie te horen via audio.

Als je merkt dat je iPhone warm wordt, doe je er verstandig aan om deze meteen uit te zetten en naar een koelere plaats in de schaduw te verplaatsen. Haal een eventueel hoesje eraf en leg hem voor een ventilator of blaas erop. De telefoon in de koelkast of vriezer leggen is dan weer geen goed idee.

Dus: laat je telefoon niet te lang ‘overleven’ in temperaturen van boven de 35 graden, dan raakt bijvoorbeeld de batterij beschadigd.