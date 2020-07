YouTuber NPO neust in vuilnis van bekende Nederlanders

Cesar Majorana is geobsedeerd door afval. Daarom neust hij voor YouTube (NPO Zapp) in het vuilnis van BN’ers.

Metro bekeek de eerste aflevering van Vuilnis TV. Want waarom zou die vuilnisbak van mensen met bekende koppen en wat er in die bak zit interessant zijn? Gisteren verscheen de eerste aflevering van Vuilnis TV. De komende vijf maandagen volgen er nog vijf, uitzendingen van een minuutje of negen.

Gooit Frans Bauer pangang bij z’n vuilnis?

Wat wil Cesar Majorana, presentator en schrijver bij VPRO en BNNVARA? Zien of Frans Bauer het restant van zijn afgehaalde Chinees de volgende avond weer opwarmt? Of merken dat hij het in de vuilnisbak deponeert en weer verse pangang laat bezorgen, zeker omdat het nu tot ons immaterieel erfgoed behoort? Wil hij weten of Gerard Joling zijn lege wijnflessen aan de vuilnisman meegeeft, of dat hij het netjes in de de glasbak laat kletteren?

Bauer en Joling zien we in Vuilnis TV niet. Wel (de legendarisch gillende) presentator Emma Wortelboer, acteur Willem Voogd, YouTuber Sophie Milzink, presentator Sosha Duysker en acteur Hamza Othman. Én rapper Donnie uit Amsterdam, wiens vuilnis wordt geïnspecteerd in de eerste aflevering.

Tien jaar oud (slecht) idee

Het idee van Cesar Majorana / NPO Zapp is niet nieuw. Opiniemagazine HP/De Tijd was tien jaar geleden ook al benieuwd naar vuilnis, destijds om eenmalig het roddelblad Binnenhof uit te brengen. Nietsvermoedende politici zagen hun vuilnis, zoals een negatieve zwangerschapstest van de vrouw van een van hen, in het blad terug. Het bleek het slechtste idee van HP/De Tijd, toch een tot dan toe gerespecteerd blad, sinds jaren. Femke Halsema, toen leider van GroenLinks, zegde haar werkrelatie met HP/De Tijd op (ook omdat een foto van haar kinderen was afgedrukt) en de kritiek was groot. De hoofdredacteur van dienst kreeg later een koekje van eigen deeg in een studentenweekblad.

Niet in het geniep

Majorana doet zijn zoektocht in het vuilnis voor zijn YouTube-serie echter niet in het geniep. Nee, hij duikt in de vuilnisbak bij de mensen bekende koppen thuis en bespreekt de inhoud stuk voor stuk, of het nu half weggerot is of niet.

Voor de programmamaker, in 2018 winnaar van een Social Media Award met zijn Instagramaccount Waarom Vloggers Janken, is het bittere ernst: „We gooien kei-veel weg met z’n allen. Er is niets interessanters op aarde dan afval. Wat zegt het over de mens?”

Die eerste mens is dus de goedlachse rapper Donnie, man van de hit Snelle Planga: „Vuilnis is dus eigenlijk een pschychologisch ding, zeg maar?” De bittere ernst ligt met zo’n kerel ook niet echt in de lijn der verwachting. We zien eerder een lollige toestand, waarbij de lol niet altijd is gelukt. Majorana, die zijn BN’ers supersterren noemt: „Welke bekende Nederlander zal daar toch zitten? Ben ik het zelf? Oh nee, dat kan natuurlijk niet.”

Meer gebbetjes in Vuilnis TV zullen het Leids Cabaretfestival niet halen, maar het gaat om het vuilnis natuurlijk. Zoals een verfblik, ‘levende planten’ en veel plastic in Donnies geval. En dan wordt het duidelijk: we krijgen – flitsend tot irritant gemonteerd – belerende vingertjes of tips zo je wilt voorgeschoteld. Planten verdienen een tweede leven in het plantenasiel, vlees eten is slecht voor het milieu en oud-frituurvet moet je inleveren.

Niet zoveel geleerd

Wat we hebben geleerd? Dat Donnie voor zijn carrière schilder was, zijn trappetje onlangs een lik verf heeft gegeven en ‘best wel vaak vegadingetjes eet’. We hebben een week om na te denken of we ook het vuilnis van Emma Wortelboer kunnen verdragen. Of welke superster er dan ook aan bod komt.

De eerste aflevering van Vuilnis TV zie je hier.

