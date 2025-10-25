Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn vager dan we denken

Zijn vriendschappen en liefdesrelaties echt zo verschillend als we altijd aannemen? Nieuw onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Sexual Behavior, laat zien dat de grens tussen vriendschap en liefde veel vager is dan gedacht.

Vooral wanneer er geen sprake is van seksuele aantrekkingskracht of activiteit, blijken romantische en platonische relaties opvallend veel op elkaar te lijken.

Seks is niet altijd het onderscheid

Volgens de onderzoekers wordt in veel studies aangenomen dat seks hét verschil maakt tussen romantische en platonische relaties. „Romantische liefde wordt meestal gekoppeld aan seksuele verlangens, terwijl vriendschap als niet-erotisch wordt gezien. Maar er bestaan talloze relaties die niet in dat hokje passen,” stellen de onderzoekers

Zo waren er in het onderzoek deelnemers die bewust geen seks hadden, bijvoorbeeld vanwege hun geloof, aseksualiteit of omdat de seksuele interesse in hun relatie was verdwenen. Anderen hadden juist hechte, niet-romantische relaties met sterke emotionele en praktische verbondenheid.

Intimiteit en liefde zonder seks

De onderzoekers interviewden mensen uit Canada en de Verenigde Staten over hun langdurige relaties, zowel romantisch als platonisch. Ze ontdekten dat veel mensen romantische relaties vooral beschrijven als emotioneler en fysieker intiem, met meer affectie en kwetsbaarheid. Toch waren er ook mensen die aangaven dat hun vriendschappen net zo intiem waren of zelfs méér.

Daarnaast bleek dat deelnemers moeite hadden om precies te verwoorden wat romantische liefde anders maakt dan platonische. Sommigen beschreven het als een „onverklaarbaar gevoel” of een „magnetische aantrekkingskracht”, terwijl anderen twijfelden of het verschil niet vooral sociaal bepaald is.

Samenleven zonder label

Veel deelnemers gaven aan dat ze in hun niet-romantische relaties ook elementen van een partnerschap herkenden, zoals samenwonen, toekomstplannen maken of zorgen voor elkaars welzijn. Vooral in zogenoemde ‘queerplatonische’ relaties, hechte, maar niet-romantische verbindingen – speelden die factoren een grote rol.

Volgens de onderzoekers blijkt dat maatschappelijke verwachtingen een sterke invloed hebben op hoe mensen hun relaties benoemen. In westerse culturen wordt nog altijd verwacht dat een romantische relatie seksueel is. Daardoor voelen mensen met niet-seksuele relaties vaak de behoefte om die te ‘verklaren’ of te ‘verantwoorden’.

Meer vormen van liefde

Het onderzoek laat zien dat liefde en intimiteit zich niet altijd aan duidelijke categorieën houden. Voor sommige mensen draait romantiek niet om fysieke aantrekkingskracht, maar om emotionele diepgang of intellectuele klik. Van Anders en De Barros concluderen dat onze taal en sociale normen nog maar beperkt ruimte bieden voor de diversiteit aan relaties die in de praktijk bestaan.

