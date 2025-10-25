Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bontenbal waarschuwt PVV-stemmers: ‘Wie op Wilders stemt, staat straks in de kou’

De verkiezingsstrijd wordt steeds feller, nu de VVD stijgt in de peilingen en het CDA juist terrein verliest. CDA-leider Henri Bontenbal waarschuwt ondertussen dat PVV-leider Geert Wilders ondanks zijn populariteit waarschijnlijk niet zal meeregeren.

Volgens de laatste peiling van Maurice de Hond is de VVD met vier zetels gestegen, terwijl het CDA twee zetels inlevert. De PVV van Wilders blijft voorlopig de grootste partij. Dat maakte De Hond vrijdagavond bekend in Café Kockelmann op NPO 2.

Opmars voor de VVD

De opiniepeiler ziet een duidelijke verklaring voor de opmars van de VVD. „In deze verkiezingsstrijd draait het niet alleen om wie kiezers wél willen, maar juist om wie ze níet willen”, zegt De Hond.

„De VVD heeft zich scherp onderscheiden door GroenLinks-PvdA uit te sluiten, iets wat Yeşilgöz tijdens het SBS-debat goed heeft benadrukt. Daardoor stromen kiezers van het CDA en JA21 over naar de VVD.”

CDA leider waarschuwt kiezers voor een stem op de PVV

CDA-leider Bontenbal probeert intussen kiezers te waarschuwen voor een stem op de PVV. Volgens hem is de kans groot dat Wilders uiteindelijk niet aan een nieuwe regering zal deelnemen. „Wie op de PVV stemt, staat straks in de kou”, zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

Bontenbal benadrukt dat een verkiezingsoverwinning nog geen regeringsdeelname betekent. „De grootste worden is geen garantie op meeregeren of de premier leveren.” Ook is hij kritisch op de manier waarop Wilders het migratieprobleem wil aanpakken. „Als je dat echt wilt oplossen, dan zorg je voor capabele bewindspersonen die resultaten boeken, in plaats van met ruzie de ministerraad te verlaten.”

GroenLinks-PvdA en D66 blijven in de peiling van De Hond stabiel op respectievelijk 24 en 17 zetels staan.

