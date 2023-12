Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VN-Veiligheidsraad voor creëren voorwaarden einde strijd in Gaza

De VN-Veiligheidsraad heeft ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen tot het creëren van voorwaarden voor een „duurzame stopzetting van de vijandelijkheden” in de Gazastrook. Ook roept de resolutie op tot meer humanitaire hulp voor de burgers van het Palestijnse gebied.

De afgezwakte resolutie is vrijdag na dagenlange vertraging aangenomen. De afgelopen week werd volop onderhandeld. Er werd gevreesd dat de Verenigde Staten, die als permanent lid vetorecht hebben, de resolutie zouden tegenhouden. Uiteindelijk stemden de VS niet, net als Rusland. De dertien andere leden steunden de resolutie wel. Rusland onthield zich van stemming omdat het vindt dat er moet worden opgeroepen tot de beëindiging van de strijd. De VS willen dat juist niet.

De VS zijn tegen een staakt-het-vuren in Gaza, omdat ze denken dat Hamas daarvan kan profiteren in de oorlog tegen Israël. De Amerikanen gelden als een belangrijke bondgenoot van Israël. Israël voert sinds 7 oktober, toen het werd aangevallen door Hamas, massaal aanvallen uit op Gaza.

Een stap voorwaarts

Ondanks dat de VS niet meestemden, omschrijft de Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield de resolutie als „een stap voorwaarts” en een „sprankje hoop te midden van een zee van lijden”.

De resolutie roept op tot de „veilige en ongehinderde levering van humanitaire hulp op grote schaal” en het gebruik van alle routes naar de Gazastrook. Ook wil de raad dat er een VN-coördinator wordt aangesteld die toeziet op de levering van hulpgoederen aan Gaza en samenwerkt met de betrokken partijen.

Sinds de verrassingsaanval van Hamas zijn in Israël ongeveer 1200 mensen om het leven gekomen, vooral burgers. Ook nam de militante groepering zo’n 250 gijzelaars mee naar de Gazastrook. De aanvallen van Israël op Gaza hebben meer dan 20.000 mensen in de Gazastrook het leven gekost. Ook is het overgrote deel van de bevolking ontheemd geraakt en is er een groot tekort aan onder meer voedsel, water en medicijnen.

ANP

