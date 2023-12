Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ministers bij grenspost met Gaza: 25 miljoen extra voor noodhulp

Nederland verdubbelt de noodhulp aan de Gazastrook. Het demissionaire kabinet maakt nog eens 25 miljoen euro vrij voor steun aan de Palestijnse bevolking in de kuststrook, maakte minister Geoffrey van Leeuwen (Ontwikkelingssamenwerking) woensdag bekend tijdens een bezoek aan de Egyptische kant van de grenspost bij Rafah. Hij was daar samen met minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken).

„De situatie in Gaza is schrijnend en de noden zijn enorm. Mijn drie prioriteiten zijn volledige toegang voor humanitaire hulp, substantieel meer hulp inclusief de broodnodige brandstof voor de mensen in Gaza, en de veiligheid van hulpverleners in Gaza. Alle inzet van het kabinet is daarop gericht”, aldus Van Leeuwen in een verklaring. De nieuwe bijdrage is bestemd voor onder meer water, voedsel, brandstof en medische zorg.

Het dichtbevolkte Gaza wordt sinds de aanval van de radicale Hamas op Israël begin oktober bijna voortdurend gebombardeerd. Meer dan driekwart van de 2,3 miljoen Palestijnse inwoners is op de vlucht geslagen en volgens de door Hamas gecontroleerde autoriteiten vielen er al bijna 20.000 doden. Bij de aanval van Hamas werden zo’n 1200 mensen gedood en meer dan tweehonderd mensen als gijzelaar meegenomen naar Gaza.

Verschillende gesprekken

Functionarissen van de Verenigde Naties waarschuwen al langer voor een humanitaire ramp in de Gazastrook. Hulp komt het gebied tot dusver slechts mondjesmaat alleen via Rafah binnen, de grenspost met Egypte. Maar sinds zondag is ook de grensovergang Kerem Shalom met Israël open. Dat de hulp Gaza slechts stukje bij beetje bereikt, komt onder meer omdat Israël alle hulpgoederen vooraf controleert. Dat zorgt voor veel vertraging.

Van Leeuwen en Bruins Slot spraken bij de grenspost met vertegenwoordigers van de Egyptische Rode Halve Maan. Dinsdag overlegden ze samen met minister Kajsa Ollongren (Defensie) in de Egyptische hoofdstad Caïro met vertegenwoordigers van de VN over de „onhoudbare situatie” in de Gazastrook. Van Leeuwen reist na zijn bezoek aan Egypte nog door naar Israël en de Palestijnse gebieden om daar te praten over de humanitaire situatie in Gaza.

25 miljoen euro

In oktober maakte het kabinet ook al twee keer geld vrij voor de bevolking van Gaza. De eerste keer ging het om 10 miljoen euro en de tweede keer om 15 miljoen euro.

ANP

Vorige Volgende

Reacties