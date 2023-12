Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kamer stemt nog niet over VVD-motie over spreidingswet

De Tweede Kamer stemt woensdagavond niet over een omstreden oproep van de partijen die momenteel praten over kabinetsdeelname om de behandeling van de spreidingswet in de Eerste Kamer voorlopig uit te stellen. VVD-leider Dilan Yesilgöz liet voor aanvang van de stemmingen weten dat de motie op een later moment in stemming wordt gebracht.

Zij gaf daarvoor als reden dat GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans gevraagd had om een oordeel van het kabinet over de oproep, die in de Kamer tot boze reacties leidde. De spreidingswet, bedoeld om asielzoekers beter over het land te kunnen verdelen, is eerder al aangenomen in de Tweede Kamer en wacht nu op behandeling in de senaat. Een meerderheid voor het voorstel daar is nog onzeker.

Het voorstel van VVD, PVV, NSC en BBB brengt het demissionaire kabinet in een lastige situatie. Yesilgöz, naast VVD-fractievoorzitter ook minister van Justitie en Veiligheid, kwam in het debat al hard in aanvaring met haar klimaat- en energiecollega Rob Jetten die als D66-voorman eveneens een dubbele pet op heeft. Hij verweet haar „staatsrechtelijk vandalisme”.

Ook de man die verantwoordelijk is voor de spreidingswet, demissionair asielstaatssecretaris Eric van der Burg, maakt deel uit van de VVD-fractie. Hij ontbrak woensdagavond toen er hoofdelijk gestemd werd over de aanstelling van Ronald Plasterk als informateur in de volgende fase van de kabinetsformatie.

ANP

Reacties