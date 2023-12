Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijna de helft van de vrouwen doet dít na een orgasme

Huilen na een orgasme. Grote kans dat jij hier ervaring mee hebt, want maar liefst 46 procent van vrouwen heeft weleens gehuild na een orgasme. Het zogenaamde cry-maxing is dus helemaal niet zo gek. Onze collega’s van BEDROCK vroegen een ervaringsdeskundige om haar verhaal.

Heb jij weleens moeten huilen na een orgasme? Dan ben je niet de enige. Veel meer vrouwen (en zelfs mannen) hebben vaker moeten huilen na een orgasme.

Cry-maxing

Cry-maxing, oftewel: huilen na een orgasme is dus helemaal niet zo vreemd. Bijna 50 procent van vrouwen heeft namelijk weleens moeten huilen na hun hoogtepunt. Sterker nog: er zijn mensen die beweren dat cry-maxing dé allerfijnste manier is om klaar te komen.

Bij een huilbui denken we al gauw aan verdriet. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. We kunnen natuurlijk ook huilen van blijdschap, ontroering of puur geluk. En jawel: ook door een intens orgasme kunnen jouw tranen vloeien.

Hoe ontstaat een huilbui na een orgasme?

Tijdens een orgasme gebeurt er heel veel in jouw lichaam. Niet alleen jouw fysieke lichaam wordt gestimuleerd en bereikt een hoogtepunt; ook op mentaal en emotioneel vlak gebeurt er veel.

Fysiek: allereerst maakt je lichaam tijdens een orgasme een bom van hormonen aan. Op het moment van een climax raast er dan ook een heleboel oxytocine en dopamine door je lijf. Je hartslag gaat omhoog en jouw lichaamstemperatuur stijgt. Je spieren spannen aan en kunnen zelfs gaan trillen.

Emotioneel: je zult allerlei emoties ervaren en zelfs een gevoel van opluchting voelen. Veel vrouwen beschrijven hun orgasme als een ‘golf van ontlading’. Het is dus eigenlijk helemaal niet gek dat er tranen vloeien tijdens zo’n ontlading.

Spiritueel: ben jij daarbij een tikkeltje spiritueel? Dan zul jij die huilbuien na een orgasme in verband brengen met je tweede chakra. Het deel van jouw tweede chakra (oftewel het deel van jouw geslachtsorganen) staat in contact met je emoties. Wanneer jij dit deel van jouw lichaam stimuleert, zal er een energie vrijkomen die voor verschillende emoties kan zorgen.

Ervaring met cry-maxing

BEDROCK zou BEDROCK niet zijn als ze geen ervaringsdeskundige konden opsporen. Zij vertelt uitgebreid over haar ervaring met cry-maxing.

Anonieme ervaringsdeskundige: „Ik heb maar één keer in mijn leven moeten huilen na een orgasme. Ik was al een tijd vrijgezel en had al lang geen sekspartner gehad. Ik belandde in een ‘riends with benefits-situatie. Wij hadden dus niet alleen een fysieke aantrekkingskracht, maar we waren ook emotioneel heel close. Zo vertrouwde ik hem blindelings en deze dynamiek zorgde ervoor dat ik me helemaal kon overgeven aan het moment.

Tijdens de seks was ik dus extreem ontspannen. Na een lange massage en het nodige handwerk heb ik een hoogtepunt bereikt. Ik moest meteen heel hard huilen en kon de tranen niet meer stoppen. Zelf was ik heel verbaasd en overwhelmed. Ik voelde me zelfs schuldig naar hem toe, omdat ik hem niet het gevoel wilde geven dat hij iets fouts had gedaan.

Gelukkig was hij heel volwassen en vond hij het heel normaal. Hij legde zelfs uit dat veel vrouwen dit hebben. Dit was de eerste en laatste keer dat ik heb moeten huilen, maar ik zal deze ervaring nooit vergeten. Het was oprecht het meest intense gevoel dat ik ooit heb ervaren.”

