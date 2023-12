Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verenigde Staten verwerpen onmiddellijk bestand in Gazastrook

De Verenigde Staten hebben een voorstel voor een onmiddellijk bestand in de Gazastrook verworpen tijdens een stemming hierover in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Washington gebruikte zijn veto om de oproep te blokkeren. Groot-Brittannië onthield zich, de overige dertien leden waren voor.

VN-topman António Guterres had eerder in de Veiligheidsraad aangedrongen op een staakt-het-vuren om humanitaire redenen, zodat de Palestijnse bevolking hulp kan krijgen. Hij deed als secretaris-generaal van de VN een zeldzaam beroep op Artikel 99 van het Handvest van de VN. Daarmee liet hij weten de oorlog tussen Israël en Hamas te zien als een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid.

Er is volgens de secretaris-generaal geen effectieve bescherming van burgers in Gaza. Geen enkele plek zou meer veilig zijn. Israël voert massaal aanvallen uit op het gebied, waardoor volgens Hamas inmiddels zo’n 17.500 mensen zijn omgekomen. De Israëlische belegering is een reactie op de terreuraanval van Hamas op Israël twee maanden geleden, waardoor ongeveer 1200 doden vielen.

ANP

