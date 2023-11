Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw van Franse seriemoordenaar bekent betrokkenheid moorden

De vrouw van de Franse seriemoordenaar Michel Fourniret heeft voor de rechter toegegeven betrokken te zijn geweest bij de misdaden van haar man. Monique Olivier was aangeklaagd voor medeplichtigheid aan moorden en ontvoeringen en heeft „alle feiten” bekend.

De 75-jarige Olivier werd vervolgd voor drie zaken van jaren geleden. In 1990 verdween de 18-jarige Marie-Angele Domece, in 1990 de 20-jarige Joanna Parrish en in 2003 de 9-jarige Estelle Mouzin. De lichamen van Domece en Mouzin zijn nooit teruggevonden.

Oliviers man was in dezelfde zaken aangeklaagd voor ontvoering, verkrachting en moord, maar overleed in 2021 voor hij kon worden veroordeeld. Fourniret had in 2008 al wel levenslang gekregen voor een reeks andere moorden. Hij werd ook wel ‘het monster van de Ardennen’ genoemd. Olivier kreeg in 2008 ook al levenslang voor medeplichtigheid.

Dinsdag begon de zaak tegen Olivier, die toen zei dat ze alles wat er was gebeurd „betreurde”. Haar man zou haar hebben „gebruikt” om zijn misdaden te plegen. Olivier toonde volgens het Franse persbureau AFP weinig emotie toen de aanklager de beschuldigingen tegen haar voorlas.

ANP

