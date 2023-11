Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Dodental Gazastrook boven de 10.000’

De autoriteiten in de Gazastrook zeggen dat in het kustgebied al meer dan 10.000 doden zijn gevallen sinds de oorlog met Israël vorige maand begon. Het ministerie van Volksgezondheid in het door Hamas bestuurde gebied meldde maandag dat het dodental is opgelopen naar 10.022.

Onder de doden bevinden zich volgens het ministerie ruim 4000 kinderen. Daarnaast zouden zeker 25.000 mensen gewond zijn geraakt. De cijfers zijn niet onafhankelijk te verifiëren.

Israël voert al weken grootschalige bombardementen uit in de Gazastrook en is daar ook met grondtroepen actief. De Israëlische autoriteiten willen de Hamasbeweging uitschakelen. Die voerde op 7 oktober een bloedige aanval uit op Israël, waarbij zo’n 1400 mensen om het leven kwamen. Israël moedigt inwoners van de Gazastrook aan om naar het zuiden van het gebied te vluchten, weg van het zwaartepunt van de strijd.

Internationaal bestaan grote zorgen over de humanitaire situatie in het geïsoleerde en dichtbevolkte gebied, dat ruim 2 miljoen inwoners telt. Meer dan de helft van de bevolking zou ontheemd zijn geraakt door het geweld. Ruim 700.000 mensen hebben een veilig heenkomen gezocht in gebouwen van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA). Opvanglocaties van de UNRWA zouden in het zuiden zo vol zitten dat mensen noodgedwongen op straat moeten slapen.

Vorige Volgende

Reacties