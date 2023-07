Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze drie ‘ingrediënten’ associeren we met goede seks, volgens onderzoek

Smaken verschillen wat betreft een goede vrijpartij. Iedereen heeft zo zijn of haar voorkeur voor wat er tussen de lakens gebeurt. Maar volgens nieuw onderzoek zijn er drie ‘ingrediënten’ die wij veelal linken aan ‘goede seks’.

Het onderzoek, dat in Sexuality & Culture verscheen en waarover ook Psypost schrijft, toont aan dat er een aantal basiselementen zijn, waardoor mensen een vrijpartij als goede seks ervaren. Mocht je je overigens afvragen of je wel vaak genoeg van bil gaat? Wellicht heb je iets aan deze drie ‘realistische’ inzichten over onze seksfrequentie.

Drie ingrediënten voor goede seks

„Wat houdt goede seks eigenlijk in?”, vroeg een vriend aan onderzoeker Alicia Walker. „Is daar een standaard voor?” Walker ging op onderzoek uit en liet seksueel actieve volwassenen verschillende vragen beantwoorden. Vragen die de deelnemers één voor één in hun mailbox ontvingen, waardoor de interviews soms wel weken duurden. Waarom deze aanpak? Volgens Walker zijn mensen per e-mail meer open over gevoelige onderwerpen, zoals seksualiteit, dan wanneer ze tegenover iemand zitten. De deelnemers bestonden uit mensen van verschillende leeftijden, geaardheid, seksuele identiteit en relatiestatus.

En wat zijn nu die punten waardoor we een vrijpartij over het algemeen als ‘goed’ bestempelen? Orgasme, emotionele connectie en chemie blijken de magische ingrediënten voor een goed potje seks. Al benadrukken de onderzoekers dat de seksuele voorkeuren per individu behoorlijk kunnen verschillen.

Onderzoek naar seksueel genot

Wat betreft het orgasme was het overgrote deel het erover eens dat dit een belangrijk onderdeel van de seks is. En ook de emotionele connectie kwam dus vaak naar voren. Al benadrukken de onderzoekers dat een emotionele connectie niet hetzelfde is als een romantische relatie. Voor zo’n emotionele connectie hoeft er geen liefde in het spel te zijn. Tot slot werd ook chemie vaak genoemd als ‘ingrediënt’ voor goede seks. Hoewel de deelnemers ‘chemie’ moeilijk konden definiëren, kwam het veelal overeen met het aardig vinden en vertrouwen van de persoon. Zodat je tijdens seksuele activiteit de boel ‘los kunt laten’. Eerder schreef Metro over ‘friends with benefits’ en hoe haalbaar dat volgens onderzoekers is.

Maar Walker benadrukt nogmaals dat er ook een hoop verschillen waren. „Jouw idee van wat seks geweldig maakt, kan anders zijn dan dat van je partner”, vertelt de onderzoeker. „En zo vaak voeren we deze gesprekken niet met elkaar, maar dat zouden we wel moeten doen. Hoe meer we openlijk praten over onze seksuele behoeften en verwachtingen, hoe groter de kans dat onze ervaringen aan onze verwachtingen voldoen.” Volgens haar praten we over seksuele gezondheid, maar negeren we nog te vaak seksueel genot. „Mensen giechelen en bagatelliseren het belang van onderzoek op dit gebied, maar onze seksuele ervaringen zijn een belangrijk facet van ons leven. Hoe meer we die ervaringen begrijpen, hoe beter.”