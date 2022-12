Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek: meer mannen dan vrouwen denken aan scheiden aan het begin van het nieuwe jaar

De periode rond de feestdagen en het inluiden van het nieuwe jaar kunnen druk leggen op relaties. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen als het gaat om wie wil scheiden: meer mannen dan vrouwen denken eraan om in 2023 te breken met hun partner.

Daarnaast staat januari staat bekend als de gevreesde ‘scheidingsmaand’, omdat advocaten dan een toename zien van het aantal vragen naar scheidingen. Dat gebeurt nadat de spanningen tijdens de feestdagen zijn opgelopen en mensen op zoek zijn naar een nieuwe start in het nieuwe jaar.

Onderzoek naar scheidingen na de feestdagen

In een enquête van Relate, een Engelse organisatie voor relatieondersteuning, werden 2.033 volwassenen gevraagd naar de druk die een relatie met zich meebrengt. Zo verwacht meer dan een op de drie respondenten dat de kosten van levensonderhoud volgend jaar een impact zullen hebben op hun partnerschap.

En van degenen die een roerige twaalf maanden op het gebied van romantiek doormaken, heeft 19 procent van de volwassenen met een relatie al overwogen om in 2023 een scheiding aan te vragen, waarbij een kwart van de mannen en 14 procent van de vrouwen overweegt de relatie te beëindigen.

Financiële druk kan ook problematisch zijn voor gezinnen die een conflict hebben, maar zich geen scheiding kunnen veroorloven. Relate-consulent Josh Smith zegt daarover: „Financiële zorgen zijn een probleem voor veel stellen en gezinnen die we bij Relate zien, vooral wanneer het gezinsinkomen geen gelijke pas houdt met de stijgende kosten van levensonderhoud. Daarnaast is het belangrijk dat partners samen quality time doorbrengen, maar sommige activiteiten zoals uit eten gaan of weekendjes weg kosten geld, net als extra kinderopvang die wellicht nodig is”, aldus Smith aan Metro UK.

Conflicten

De organisatie trekt de conclusie dat langdurige en onopgeloste ouderlijke conflicten schadelijker zijn voor de emotionele gezondheid van kinderen dan een scheiding, waardoor het extra belangrijk is om problemen op een gezonde manier aan te pakken als er kinderen bij betrokken zijn.