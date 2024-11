Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit vinden Nederlanders het meest hinderlijk in hotels

Ooit in een hotelkamer geweest en je enórm gestoord aan van alles en nog wat? Je bent niet de enige. Nederlanders storen zich namelijk aan een hoop dingen in een hotel(kamer) en van die dingen is een top tien gemaakt.

Columbus Travel en Plus Magazine deden namelijk onderzoek naar hotel-ergernissen onder Nederlandse reizigers. En wat blijkt? Het verschilt per leeftijd nogal wat nou precies vervelend is.

Hier storen Nederlanders zich aan in hotels

Een vieze hotelkamer is voor alle leeftijdsgroepen de grootste irritatie, maar er is ook een verschil op te merken. Jongeren onder de twintig missen vaker extra beddengoed, terwijl geluidsoverlast een groter probleem is voor zeventigplussers. Voor twintigers is ongedierte een belangrijk punt, terwijl dertigers het meeste waarde hechten aan een goed functionerende douche.

Onlangs gaven hotelmedewerkers overigens tips over wat je nooit zou moeten doen in een hotelkamer.

Slechte hygiëne

49,7 procent van de Nederlandse reizigers vindt een vieze kamer een van de meest irritante dingen in een hotel. En dat is niet gek, want het is toch de plek waar je slaapt. Wist je trouwens dat je met een snelle check van je hotelkamer veel ellende kunt voorkomen?

Gehorige kamers

Van die hotelkamers met dunne muurtjes, daar hoef je bij 36,6 procent van de reizigers niet mee aan komen te zetten. Hakken op de gang, het gehoest (of erger) van je buurman: gehorige kamers zijn een grote bron van irritatie.

Ongedierte

Kakkerlakken, muizen, of zelfs ratten op je hotelkamer? Hopelijk heb je dat niet vaak meegemaakt, maar een derde van de reizigers noemt dit als een van de grootste ergernissen in een hotel. Opvallend: jonge reizigers vinden dit vervelender dan ‘oudere’ reizigers.

Slechte douches

Weinig dingen zijn fijner dan na een lange dag citytrippen lekker onder de douche springen. Maar een zwakke of koude straal, of een douche die hogere wiskunde vereist om ‘m te laten functioneren, verpest bij 25 procent van de Nederlandse reizigers de goede sfeer.

Dichte ramen

Frisse lucht staat hoog in het vaandel bij Nederlanders. Kunnen de ramen in de kamer niet open? Dan scoor je slecht bij gasten.

Geen of slecht uitzicht

Een van de grootste dompers voor reizigers: aankomen in je kamer en erachter komen dat je uitkijkt op een blinde muur. Of, nog erger, op een andere kamer. Hallo, buren!

Problemen met airconditioning

Vooral in een warm klimaat is de airco onmisbaar. Is ie kapot, luidruchtig of kun je ‘m zelf niet verstellen? Dat gooit een hoop roet in het eten.

Misleidende foto’s

Het ene verwachten, maar totaal iets anders krijgen. Kamers die er op de website piekfijn en ruim uitzien, maar blijkbaar genomen zijn met een groothoeklens, kunnen het reisgeluk voor velen verpesten.

Karig ontbijtbuffet

Boek je een hotel speciaal voor het inbegrepen ontbijt? Dan verwacht je ook wel wat. Als je ‘s ochtends begroet wordt door slechts wit brood en gekookte eieren, kan de teleurstelling groot zijn.

Slechte gordijnen

Gordijnen die onvoldoende verduisteren zijn funest voor een goede nachtrust, maar komen nog vaak voor.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

