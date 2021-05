Stewardess vertelt welke kleding je in het vliegtuig het beste kunt aantrekken

Een enkeltje naar Thailand, Ibiza of De Bahama’s… wij tekenen voor een trip met het vliegtuig. Velen hunkeren in coronatijd zelfs naar die oncomfortabele vliegtuigstoelen en vooruit, die krijsende baby voor ons. Om je vliegreis zo relaxed mogelijk te maken, deelt stewardess Elena tips over welke kleding je het beste aan kunt trekken om zowel stijlvol als comfortabel in het vliegtuig te stappen.

Voor die krijsende baby heeft Elena overigens geen tips, maar hé, een set oordoppen in je oren en je bent ready to go. Het kan namelijk weer, sinds het kabinet het reisadvies onlangs aanpaste.

Dit zou een stewardess aantrekken in het vliegtuig

Elena Eberwein is stewardess bij American Airlines en ze vertelt aan Well+Good wat zij aantrekt als ze in het vliegtuig zit, maar niet aan het werk is. Al die werkuren in de lucht hebben er namelijk voor gezorgd dat ze precies weet wat ze moet aantrekken om zo comfortabel mogelijk in het vliegtuig te zitten.

Naast een luchtig gezichtsmasker (in verband met de pandemie, uiteraard), een nekkussen om lekker te kunnen slapen en een masker voor over je ogen, heeft Elena nog een aantal andere tips (voor dames) waar je misschien iets aan hebt.

Zwarte jeans of jeggings

„Ik draag altijd een paar zwarte jeans of jeggings – als er maar stretch in zit. Iets neutraals, maar zeker comfortabels en iets wat door kan gaan voor een echte broek”, vertelt Elena.

Dichte schoenen

Een paar slippers is handig om snel die security door te komen, maar in het vliegtuig is het niet altijd even fris. Elena vertelt dat vliegtuigen niet per se de schoonste plekken ever zijn. Je kunt daarom beter een paar sneakers of makkelijke laarsjes aan wilt doen. Staat genoteerd.

Koud in het vliegtuig

Laagjes, laagjes, laagjes

Als Ibiza je eindbestemming is en je je nu al verheugt op die 30 graden, dan raadt Elena je tóch aan om nog even drie keer na te denken. In het vliegtuig is het namelijk altijd vrij koud. Als jij alvast in jouw crop top en korte broek in het vliegtuig stapt, is de kans groot dat je naar buiten loopt met een verkoudheid.

Denk daarom bij je kleding in laagjes. Je hoeft echt niet die ene dikke hoodie aan te doen als je naar een warm land gaat, maar doe in elk geval nog een comfortabel vest over dat t-shirt. Neem een extra paar dikke sokken mee. Of ga voor die chille joggingbroek die je eventueel over je zwarte jeans aan kunt trekken als je het koud hebt.