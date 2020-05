21 Nationale Parken in Nederland uitgelicht; zo mooi is ons land

View this post on Instagram

Worden jullie al jaloers van alle Schierse natuurfilmpjes die we plaatsen? En missen jullie het om zelf lekker hier rond te kunnen struinen? Dat kunnen we ons zóóó goed voorstellen! Het is superjammer dat het op dit moment niet mogelijk is om naar het eiland te komen 😢😢. Gelukkig kun je, op afstand, toch een beetje zelf op het eiland rondneuzen. Je kunt namelijk ook virtueel wandelen op Schiermonikkoog! 🚶‍♀️🚶‍♂️ Op onze website staat precies uitgelegd hoe het werkt (link in bio). Ook vind je er een paar linkjes die je direct naar het strand, het Kronkelpad of de Kobbeduinen transporteren ☀️☀️. Hopelijk helpt het een klein beetje tegen het gemis van het eiland. Veel virtueel wandelplezier gewenst!