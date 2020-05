Staatsbosbeheer gaat wildkamperen verbieden, ‘te veel overlast’

Staatsbosbeheer sluit met onmiddellijke ingang de zeventien plekken in ons land waar wildkamperen was toegestaan. Volgens de bos- en natuurbeheerder veroorzaken sommige gebruikers overlast.

Steeds vaker werd er vuur gebruikt, afval en toiletpapier achtergelaten, vernielingen aangebracht en langer en met meer mensen dan toegestaan overnacht. Toezicht en handhaving bleek door het grote oneigenlijke gebruik van de paalkampeerterreinen niet langer haalbaar, laat de organisatie weten.

Wildkampeerterreinen hebben tientallen jaren bestaan

De wildkampeerplekken van Staatsbosbeheer heten ‘paalkampeerterreinen’, genoemd naar de paal in een bos of op een veld die aangeeft dat daar met maximaal drie tentjes gratis overnacht mag worden. De terreinen hebben geen voorzieningen.

Kampeerders moeten zelf water meenemen en mogen alleen op een campingbrander iets koken. Trekkers mogen maximaal 72 uur op dezelfde plek blijven en moeten de natuur bij vertrek smetteloos achterlaten. De paalkampeerterreinen hebben volgens Staatsbosbeheer tientallen jaren bestaan.

Stichting Wild-Kamperen.nl baalt van het besluit van Staatsbosbeheer. „Het opdoeken van de locaties is een voorbarig besluit”, zegt Bas van der Voort, woordvoerder van de stichting. Volgens hem hoeft het niet te gebeuren, omdat er genoeg mogelijkheden zijn om de overlast terug te dringen. „Door nu deze locaties direct te sluiten wordt geen recht gedaan aan de belangen van goedwillende recreanten.”

‘Erg vervelend’

„Het is erg vervelend voor recreanten die wel voor hun rust van de terreinen genoten, maar de overlast is te groot geworden”, zegt Staatsbosheer. Er blijven nog zo’n dertig wildkampeerplekken van andere beheerders in Nederland over. Je moet alleen wel even geduld hebben, want vanwege de coronamaatregelen zijn alle terreinen momenteel gesloten.

Kamperen in de achtertuin is uiteraard wel mogelijk. Daar maakten we eerder dit verhaal over.

