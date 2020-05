Angelique ontvangt kerstkaart uit 2005, ‘zelfs met stempel uit dat jaar’

Angelique Huntink trof dinsdag wel een heel bijzonder kaartje tussen de stapel post. De kaart was gericht aan haar en haar man. Dat zal wel een verjaardagskaartje zijn voor ons beiden, dacht ze. Het was iets anders…

Vandaag is Angelique 41 geworden, en haar man was afgelopen zaterdag jarig. „Dat moet dan wel een kaartje gericht zijn aan ons beiden, dacht ik”, vertelt de Montfoortse enthousiast. „Dat gebeurt wel vaker.” Maar toen ze de kaart opende, zag ze een donkerrood kaartje met een kerstboom. Binnenin stond: ‘Wij wensen jullie gezellige feestdagen. En gaat het goed met je zwangerschap?’ „Ik dacht: ik heb toch niet iets gemist?”.

Postzegel van 29 cent

„Op het moment dat ik de post opende was ik aan het bellen met een collega”, vervolgt Angelique. „Ik zei tegen hem: ik heb nu zo iets raars.” Op de kerstkaart zat een postzegel van 29 eurocent (nu betaal je voor een postzegel 91 cent) en de kaart had een stempel uit 2005. „Dat is dus al bijna vijftien jaar oud”, lacht ze. „En dat klopt; want toen was ik in verwachting van mijn zoon.”

De kaart is afkomstig van kennissen uit Haasdrecht, met wie ze nog steeds contact hebben. „Zij konden er ook wel om lachen.”

Klem

Hoe en wat er precies is gebeurt, weet Angelique niet. „Ik heb geen idee hoe het kan, maar als ik naar de kaart en de envelop kijk, ziet hij eruit als hij maandag op de post is gegaan. Het is niet verkleurd, stoffig of vies. PostNL zei dat de kaart misschien verkeerd is bezorgd en later alsnog door iemand anders op de post is gedaan, maar dan zou je twee stempels moeten zien, en dat is niet zo. Ik denk dat hij klem heeft gezeten tussen een frankeermachine.”

PostNL heeft ook op Twitter gereageerd: „Excuses voor deze veel te late kaart, happy new year.”

Ik ontving net bij de post een leuk kaartje. Maar liefst met 15 jaar vertraging.

Een kerstkaart nota bene en de vraag hoe het met mijn zwangerschap gaat?? Die inmiddels een gezonde puber is van 14! @PostNL pic.twitter.com/4jQCdXRuYX — Angelique Huntink (@AngeliqueHuntin) May 26, 2020

