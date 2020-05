Een duurzamer Nederland? Dit is wat jij zelf allemaal kunt doen

Draag bij aan een duurzamer Nederland met de tips die je in dit artikel vindt.

Zet de douche bijvoorbeeld wat eerder uit. Laat je kinderen badderen in hetzelfde water. Kies voor je favoriete warme trui, in plaats van een fris shirt of dunne blouse. Zo hoef je de verwarming pas laat in het jaar aan te zetten, waarmee je energieverbruik afneemt. Een lager energieverbruik draagt niet alleen bij aan een duurzamer Nederland. Ook merk je het in je eigen portemonnee. Zo houd je geld over voor een nieuwe telefoon, een nieuwe televisie of wellicht een paar extra kledingstukken?

Zonnepanelen op het dak van je huis

Zonnepanelen zie je tegenwoordig in bijna iedere straat. Het ene huishouden kiest voor twee of drie zonnepanelen. Andere huishoudens kiezen ervoor om hun hele dak hiermee vol te leggen. De zonnepanelen hebben een steeds hoger rendement, wat de investering hierin aantrekkelijker maakt. Daarbij is de gemiddelde prijs van een zonnepaneel in de afgelopen jaren afgenomen. Tip: Koop hier je zonnepanelen, wanneer je ze nog niet gebruikt.

Tip 2: combineer de zonnepanelen met een thuisbatterij. Een thuisbatterij is een grote accu, waarop je de opgewekte groene stroom op kunt slaan. Gebruik je de opgewekte stroom in de zomer niet? Met een thuisbatterij bewaar je deze stroom voor de koude herfst- en wintermaanden.

Zet de kachel een graadje lager

Doe jij ook jaarlijks mee met de Warmetruiendag? Deze dag valt in februari en zet organisaties aan tot het verlagen van de temperatuur in hun pand. Door de thermostaat door heel Nederland een paar graden lager te zetten, wordt gedurende één dag fors minder stroom verbruikt. Goed voor het milieu en klimaat. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen, om structureel een Warmetruiendag te organiseren. Laat de thermostaat tot later in het jaar uit, of zet deze standaard een graad lager dan je momenteel doet. Duik onder een kleedje op bank, doe je comfortabele sweater aan en draag zo bij aan een duurzamer Nederland. Vergelijkbaar met deze Warmetruiendag is de Earth Day, waarbij burgers van over de hele wereld de verlichting een uurtje uit laten staan.

Kies voor een groene dakbedekking

Planten kunnen bijdragen aan een duurzamere woning. Kies voor een groene dakbedekking, waarbij het dak voorzien wordt van verschillende grassen en mossen. In de wintermaanden houden de wortels hiervan de warmte in huis vast. Tijdens de zomer geniet van je van een koele woning. Onder meer op appartementencomplexen wordt al regelmatig gekozen voor het gebruik van een groene dakbedekking.

