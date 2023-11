Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De meest bizarre geschenken aan leden van de Tweede Kamer

Van asperges tot olijfbomen en een paasei uit handen van Thierry Baudet. Dit zijn de meest hilarische en bizarre geschenken die de leden van de Tweede Kamer hebben ontvangen.

Zittende leden moeten alle geschenken met een waarde van 50 euro of meer melden bij de griffie plenair. Even kijk wat er zoal gekregen is.

Bizarre politieke geschenken

Onze collega’s van Manners hebben onder de politieke kerstboom gekeken van alle 149 leden van de Tweede Kamer. En dit zijn de meest bizarre of hilarische geschenken die we vonden. We beginnen met – momenteel nog – de grootste partij die ook veruit (!) de meeste cadeautjes krijgt per persoon.

VVD

Stamppotdiner aan Thierry Aartsen en Bente Becker

Olijfboompje aan Harry Bevers

Voetbalshirt Heracles met rugnummer 39 aan Yvonne Bijenhof

Reep chocola aan Ruben Brekelmans en Chris Simons

Twee symbolische bomen aan Thom van Campen

Twee puzzels aan Zohair El Yassini

Vogelhuisje aan Ulysse Ellian, Martijn Grevink, Queeny Rajkowski en Silvio Erkens

Stropdas aan Rudmer Heerema

Sokken aan Jacqueline van den Hil

Kersttrui aan Daniel Koerhuis

Miniatuurtruck aan Daan de Kort

Twee waxinelichtjeshouders aan Ingrid Michon-Derkzen

Aspergepakket aan Fahid Minhas

Doos tulpenbollen aan Bart Smals

Paraplu aan Pim van Strien en Hatte van der Woude

Indonesisch kleed aan Mark Strolenberg

Zakjes bloembollen aan Peter Valstar

D66

Paasei aan Vera Bergkamp, gekregen van Thierry Baudet

Het boek Mateloos Verlangen aan Lisa van Ginneken

Jurk voor Prinsjesdag aan Jeanet van der Laan

Vaartocht over het Sneekermeer aan Jan Paternotte

Wilddiner aan Rens Raemakers

Kleding van ontwerper Josh V. aan Fonda Sahla

Fles Veuve Clicquot Brut aan Sjoerd Sjoersma

Sneakers aan Steven van Weyenberg

Groen-Links PvdA

Drie kookboeken aan Kauthar Bouchallikh

Weekendje weg aan Laura Bromet

Chocoladeletters aan Habtamu de Hoop

Voorjaarssierteeltmand en bloemstuk aan Jesse Klaver

Vriendelijke, plantaardige levensmiddelen aan Suzanne Kröger en Senna Maatoug

Marmeren doosje aan Attje Kuiken

CD van de Kids Top 20 aan Mohammed Mohandis

Weekendkaart Zwarte Cross aan Lisa Westerveld

PVV

Thermometer en bloeddrukmeter aan Fleur Agema

200 euro voor muziek op Spotify aan Léon de Jong

12 zakjes bloembollen aan Edgar Mulder

Twee concertkaartjes voor Lady Gaga aan Geert Wilders

CDA

2 Limburgse Vlaaien aan Mustafa Amhaouch

Geborduurde theedoek aan Joba van den Berg

2 stukken Beemsterkaas aan Pieter Heerma

Samenleesbijbel aan Hilde Palland

Concertticket voor Rammstein aan René Peters

Wielrenshirt aan Evert Jan Slootweg

Prinsjesdag outfit aan Lucille Werner

SP

Twee shirts Elitepauper aan Peter Kwint

Handgemaakte penning aan Lilian Marijnissen

Mini-tafeltennistafel aan Michiel van Nispen

PvdD

Druivenstengel aan Eva van Esch

Amerikaans bankbiljet van 20 dollar en een Engels bankbiljet van 20 pound (waarschijnlijk nep) aan Esther Ouwehand

Vegan levensmiddelenpakket aan Lammert van Raan en Christine Teunissen

CU

DAB+ radio aan Nico Drost

Hoge druk fietspomp aan Stieneke van der Graaf

FVD

Geen geschenken aan Thierry Baudet of Gideon van Meijeren

BBB

Gouden oorbellen, handgemaakte sjaal, babydeken en een sieraad aan Caroline van der Plas

SGP

Stofzuiger voor Valentijn aan Roelof Bisschop en Kees van der Staaij

Luchtbehandelingskast aan Chris Stoffer

DENK

Fietspomp Farid Azarkan

9 uien, 7 bospenen en 16 aardappelen aan Tunahan Kuzu

Volt

Veiligheidspak (incl. jas en schoenen) aan Laurens Dassen

JA21

Nieuwe uitgave van de complete Statenbijbel uit 1637 aan Joost Eerdmans

Fractie Den Haan

Boodschappentasje met inhoud aan Liane den Haan

BIJ1 –

Geen geschenken aan Sylvana Simons

Groep Van Haga

Geen geschenken aan Wybren van Haga of Hans Smolders

Omtzigt

Foto van verkenner Ollongren met dossier onder de arm aan Pieter Omtzigt

Gündoğan

Boek Langebaan aan Nilüfer Gündoğan

