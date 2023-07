Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zinnetje is de sleutel om je peuter te laten stoppen met zeuren

Is er iets vervelender dan een jengelende peuter die zeurt? Nou, nee, zullen veel ouders beamen. De hoge tonen, het onduidelijke gejammer, het warrige gesnotter. Het is een onbegrijpelijke mix die meteen onder je huid kruipt. Toch is zeuren een belangrijk communicatiemiddel voor je peuter.

De keuze die kinderen maken om te zeuren is eigenlijk best fascinerend. Een stuk in de New York Times legt uit waarom het gedrag van zeurende kinderen zo gewoon is. Het is een universele manier in alle culturen en een mechanisme dat kinderen gebruiken om de aandacht van hun ouders te trekken. En snel een beetje. De ergernis die kinderen die zeuren bij hun ouders opwekken? Ook bewezen. Uit een studie gepubliceerd door de American Psychological Association bleek dat ouders die moesten luisteren naar gezeur tijdens opdrachten meer fouten maakten en minder productief waren. Ook opvallend: het zeurende geluid zorgde voor veel meer afleiding dan het geluid van babygehuil.

Zo laat je je kind stoppen met zeuren

Dus, hoe laat je je peuter stoppen met zeuren? Wij halen de beste tip uit de podcast Raising Good Humans, gepresenteerd door Aliza Pressman, een ontwikkelingspsycholoog met meer dan vijftien jaar ervaring in het werken met gezinnen. De eerste stap, zo legt ze uit in aflevering 90, is om diep adem te halen. Daarna pauzeer je even, hurk je tot dat je op ooghoogte bent met je kind en zeg je: „Ik wil echt begrijpen wat je probeert te zeggen, maar het is moeilijk voor mij om je te begrijpen wanneer je zeurt. Kun je dat nog eens proberen met je echte stem?”

„Kun je dat nog eens proberen met je echte stem?”

De reden dat dit werkt, is omdat je eerst het ongemak van je kind erkent. Je signaleert de behoefte aan je aandacht en je stelt jezelf beschikbaar. Tegelijkertijd wil je je kind opvoeden en ervoor zorgen dat hij zijn toon aanpast.

Daarbij is dit de tegenovergestelde reactie van de normale reactie op zeuren, namelijk schreeuwen of geïrriteerd reageren. Overigens is die reactie volledig te begrijpen, maar het moedigt je kind ook aan om door te gaan.

Zal het iedere keer lukken? Vast niet. Maar die ene keer dat het wel lukt, is het meer dan waard.

