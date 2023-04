Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Ik vind dat mijn partner de kinderen te veel schermtijd geeft’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Emma: „Ik vind dat mijn partner de kinderen te veel schermtijd geeft.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hai Lisa,

Mijn partner en ik hebben twee kinderen van 4 en 7 jaar oud. We zijn het over veel dingen in de opvoeding eens, maar niet over de schermtijdregels. Zo beperk ik de schermtijd het liefst zo veel mogelijk, een uur per dag vind ik echt het maximale. Mijn partner is er echter veel makkelijker in. Hij geeft ze soms gerust de iPad om twee uur lang spelletjes op te spelen of filmpjes op te kijken. Hij zegt dat het nu eenmaal bij deze tijd hoort en dat het niet zo erg is. Hoe komen we hier samen uit?

– Groetjes,

Emma”

Het antwoord

„Hai Emma,

Schermtijd is in veel gezinnen voer voor discussie. Is het niet tussen ouders, dan is het wel tussen ouder en kind. Ik denk dat de oplossing toch ligt in samen praten. Begin een open gesprek met je partner. Bespreek je zorgen en vertel waarom je het belangrijk vindt om de schermtijd te beperken. Luister ook naar de argumenten van je partner en probeer samen tot een oplossing te komen.

Het kan helpen om samen informatie te zoeken over de aanbevolen schermtijd voor kinderen van verschillende leeftijden en de mogelijke effecten van overmatig schermgebruik op de ontwikkeling van kinderen. Zo wordt voor de leeftijd van jouw kinderen inderdaad maximaal één uur per dag geadviseerd en wordt te veel schermtijd in verband gebracht met gedragsproblemen en slecht slapen.

Bespreek dit met je partner en probeer om samen regels op te stellen voor de schermtijd van je kinderen. Bespreek daarbij ook wanneer je hier eventueel wél een keertje van af kan wijken. In het weekend of tijdens de vakantie bijvoorbeeld.

Vind je partner het moeilijk om de kinderen te entertainen zonder scherm? Zoek dan ook alternatieven voor schermtijd, zoals buitenspelen, lezen, bordspellen spelen of knutselen. Dit kan helpen om de schermtijd te verminderen.

Het is voor je kinderen wel belangrijk om consistent te zijn in de regels rondom schermtijd. Zorg ervoor dat jullie allebei dezelfde regels hanteren en consequent zijn. Dit voorkomt verwarring bij de kinderen. Blijf daarnaast communiceren met je partner en blijf open staan voor elkaars ideeën. Door samen te werken kun je een oplossing vinden die werkt voor het hele gezin. Het vinden van een compromis waar iedereen zich prettig bij voelt, kan tijd en geduld vergen, maar het is de moeite waard!

Hier vind je overigens nog veel meer informatie over schermtijd en kinderen.

Succes!”

