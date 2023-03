Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel geld kost een baby het eerste jaar per gezinssituatie

Met een kind op komst staan er nogal wat levensveranderingen op de planning. Misschien niet zo romantisch, maar een baby brengt ook de nodige kosten met zich mee. Hoeveel geld kost een baby dat eerste jaar nou eigenlijk?

Dat een kind een behoorlijk aandeel van je besteedbaar inkomen opsnoept, verbaast je waarschijnlijk niets. Hier lees je hoeveel geld de kleine spruit jou daadwerkelijk kost.

Zoveel geld kost een baby in het eerste jaar

Nog voordat de baby er daadwerkelijk is, zul je al de nodige investeringen moeten doen. Voor alleen de babyuitzet begroot Nibud al 747 euro. Daarbij wordt rekening gehouden met 150 euro aan kleding, 188 euro verzorging en 411 euro voor de babykamer. En dan hebben we het nog niet eens over de kinderwagen.

Voor die kinderwagen kun je het zo gek maken als je zelf wil: van een budgetwagen van zo’n 200 euro tot een elektrisch aangedreven kinderwagen van zo’n 3000 euro. Het Nibud begroot de kinderwagen op een bedrag van 520 euro. Zonder luiers kom je – vermoedelijk – ook niet ver. Daarvoor kun je rekenen op zo’n 35 euro per maand. Heb je een auto en moet er ook nog een autostoeltje worden aangeschaft? Dan moet je rekening houden met nog 90 euro extra voor de uitzet.

Met deze uitzet, kinderwagen en autostoel kom je al uit op een bedrag van 1357 euro. Dat geld ben je dus al kwijt voordat jouw baby ter wereld is gekomen.

🤰 Baby's in Nederland In 2021 werden er in Nederland, volgens cijfers van het CBS, 179.441 baby’s geboren. Een vrouw in Nederland had toen gemiddeld 1,62 kinderen, minder dan het aantal dat nodig is zodat de bevolking zichzelf op den duur vervangt (2,1).

Het aandeel per gezinssituatie

Volgens het CBS is een twee-oudergezin met één kind gemiddeld genomen 15 procent van het besteedbaar inkomen kwijt aan het kind. Voor een eenoudergezin ligt dat percentage een stuk hoger: daar wordt uitgegaan van gemiddeld 23 procent van het besteedbaar inkomen. Als we het hebben over besteedbaar inkomen vallen daaronder alle inkomstenbronnen: kinderbijslag, kindgebonden budget, vakantiegeld en de maandelijkse inkomsten.

Om per gezinssituatie een schatting te maken van de kosten van een baby in het eerste levensjaar hebben we in onderstaande tabel een berekening gemaakt voor verschillende situaties. Hierbij wordt in ieder geval uitgegaan van een bedrag voor de babyuitzet van 1.357 euro, inclusief kinderwagen en autostoel. Daar worden de jaarlijkse kosten – op basis van de percentages van het CBS – van een kind op basis van het inkomen bij opgeteld. Best wat geld, maar dat is het natuurlijk allemaal waard. Dit laat je bovendien ook met nog meer respect naar jouw eigen ouders kijken.

Gezinssituatie Inkomen Jaarlijkse kosten baby Totale kosten eerste jaar baby Eenoudergezin 30.000 euro 6900 euro 8257 euro Eenoudergezin 40.000 euro 9200 euro 10.557 euro Meeroudergezin 48.000 euro 7200 euro 8557 euro Meeroudergezin 60.000 euro 9000 euro 10.357 euro Meeroudergezin 70.000 euro 10.500 euro 11.857 euro

Liever een persoonlijk geldplan maken als er een kind op komst is? Dan kun je gebruik maken van deze speciale tool van Nibud. Dan weet je direct welke tegemoetkomingen er voor jou beschikbaar zijn in Nederland.

Meer artikelen lezen over opvoeding? Die vind je hier.