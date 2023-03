Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo kom je erachter of je iPhone aan een nieuwe batterij toe is (en het is heel eenvoudig)

Als je recent een nieuwe iPhone hebt gekocht, denk je er waarschijnlijk nog niet aan om de batterij te vervangen. Maar als je toestel al twee jaar of ouder is, moet je er misschien toch aan geloven. Hoe weet je nu of de accu aan vervanging toe is? Onze collega’s van WANT weten de truc.

Ook bij de iPhone komt er een moment dat het toestel niet meer de prestaties levert zoals toen je ‘m kocht. Dat komt onder meer omdat de batterij na verloop van tijd niet meer zo krachtig is om je processor op volle toeren te laten draaien. Daarom is het slim om je accu op tijd te vervangen.

iPhone-batterij vervangen? Zo weet je of het al nodig is

Op je iPhone kun je zien hoe het gesteld is met de batterij. Open de Instellingen en ga naar Batterij. Bij Batterijconditie en opladen zie je de maximumcapaciteit van je accu staan. Deze begint als je het toestel koopt bij 100 procent, maar loopt af naarmate je het toestel langer hebt.

Als de maximumcapaciteit van je iPhone-batterij onder de 80 procent raakt, dan is het waarschijnlijk tijd om je batterij te vervangen. In de praktijk merk je dit vooral als je regelmatig last hebt van apps die crashen of als je andere prestatieverminderingen opmerkt.

Kan ik het vervangen van mijn batterij uitstellen?

Voorkomen is altijd beter dan genezen, maar eigenlijk is het onmogelijk om je batterij voor altijd op de maximale capaciteit van 100 procent te houden. Een accu slijt nu eenmaal. Dus uiteindelijk is het toch nodig om de batterij van je iPhone te vervangen of een nieuw toestel te kopen.

Anders dan veel mensen denken, kan het in elk geval geen kwaad om je toestel ‘s nachts aan de lader te laten liggen. Je iPhone is een stuk slimmer dan vroeger en heeft allerlei beveiligingsmechanismen om ervoor te zorgen dat hij niet ‘overladen’ kan worden.