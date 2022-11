Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel geld bespaar je als je zonnepanelen gebruikt in Europa

De energieprijzen rijzen de pan uit en iedereen krabbelt zich achter de oren: hoe dit op te lossen? Het blijkt dat we met de juiste investering tien keer minder kosten kwijt zijn aan zonnepanelen dan aan het onderhouden van energieplantages die gas verwerken.

Het moge duidelijk zijn dat we qua energieleverancier behoorlijk de sjaak zijn. De oorlog van Rusland met Oekraïne is en sich al verschrikkelijk, maar de boycot op Rusland, leverancier van ons gas, voelen veel gezinnen hier in Nederland ook.

Zonnepanelen zoveel goedkoper dan gas

Uit een onderzoek van het Noorse Rystad Energy is dit bizarre probleem relatief makkelijk op te lossen. Sterker nog: het bedrijf stelt dat we met een ‘simpele’ oplossing niet alleen zelfvoorzienend kunnen zijn, maar in de toekomst ook nog eens goedkoper uit zijn dat het behouden van gasplantages door middel van investeringen in zonnepalen en wind.

Rynstad dook op de Nederlandse prijzen om het rekensommetje te maken. Volgens de Title Transfer Hub (TTF) stond de prijs van gas op 46 euro per megawattuur in 2021. Die is inmiddels in West-Europa omhoog geschoten naar 134 euro in dit jaar. Dat is een stijging van 187 procent.

De verwachting is echter dat de energielevering vanuit zonnepanelen en wind naar 50 gigawatt zal schieten nog voor het einde van dit jaar. Het bedrijf stelt ook dat die TTF-prijzen rond 2030 terugkeren naar zo’n 31 euro per kilowatt-uur dankzij hernieuwbare energie.

Spendeer je geld wijselijk

Rynstad is ook van mening dat het onderhouden van gasplantages trekken aan een dood paard is. „Gas blijft een belangrijke rol spelen in de levering van energie in Europa”, stelt Carlos Torres Diaz. „Maar als er geen fundamentele veranderingen komen, moeten we ons wel focussen op hernieuwbare energie.”

Volgens Rynstad is het een feit dat we bij een forse investering in 2028 al een kantelpunt hebben. Nieuwe, schone energie door middel van zonnepanelen (voor hetzelfde geld als het onderhouden van gasleverantie) kan tot 33 gigawatt stijgen. Dat is genoeg voor de levering van 663 terawatt-uur.

Dan zouden we dus in theorie in dat jaar de stekker uit gasplantages kunnen trekken. Sterker nog: met simpele, goedkope gadgets kan je zelf al best zelfvoorzienend zijn.