5x redenen waarom muggen je kinderen graag lekprikken

Reken maar van yes dat muggen voorkeursslachtoffers hebben om lek te prikken. Dat is waarom kinderen vaak lek geprikt worden door muggen. Maar waarom nou juist kinderen?

In de wereld van muggen zijn het de vrouwen die heersen. Vrouwelijke muggen zijn de muggen die steken en bijten. Dat doen ze met een goede reden: ze hebben het proteïne uit mensen- of dierenbloed nodig voor hun eigen eitjes.

Dat maakt een muggenbult niet minder vervelend voor een kind. Jeuk is irritant en heb maar eens het geduld om er vanaf te blijven. Toch vormen kinderen een lekkere prooi voor muggen. Wij leggen je uit waarom.

1. Kinderen spelen graag buiten

Als je buiten sport of in de hitte naar buiten gaat, stijgt je lichaamstemperatuur en laat je melkzuur vrij via je zweet. Hoewel de geur van een stinkend zweetkind misschien niet erg aantrekkelijk is, is dit waar vrouwelijke muggen gek op zijn. Voor hen is een zweetgeur als parfum; aantrekkelijk en zoet.

Na een voetbalwedstrijd of een middagje spelen in het park heeft je kind meer kans om gebeten te worden. Daarom een tip: lange mouwen en lange broeken.

2. Je kind heeft het juiste bloedtype

Het kan zijn dat je kind zoveel muggenbeten krijgt vanwege zijn bloedgroep. Vrouwelijke muggen hebben bloed nodig om zich te kunnen voortplanten en bepaalde bloedgroepen bevatten juist hogere niveaus van een eiwit dat muggen vruchtbaarder maakt. De gelukkige bloedgroep die het vaakst door een mug wordt gebeten? Dat is bloedgroep O, volgens een PubMed-onderzoek.

Maar hoe weet een mug eigenlijk welke bloedgroep je hebt? Je lichaam kan bepaalde signalen afgeven die vertellen welke bloedgroep je hebt. Dat geldt ongeacht je bloedgroep, maar niet iedereen scheidt deze signalen af.

3. Je kind draagt rode kleren

Als je dacht dat alleen stieren aangetrokken werden door de kleur rood, think again. Muggen hebben een kleurvoorkeur als het gaat om de mensen die ze kiezen om te bijten, en je kleding – en die van je kind – speelt een belangrijke rol in die selectie.

Muggen hebben, in tegenstelling tot mensen, een slecht gezichtsvermogen en het dragen van donkere kleuren zoals rood, zwart of groen zorgen ervoor dat je eruit springt. Daarom is het geweldig om lichte kleuren te omarmen en linnen te dragen (zodat je niet zoveel zweet). Tevens een van de redenen waarom Griekse huisjes vaak zijn wit geverfd. Maar rood is niet de enige kleur die een mug doet bewegen; de dames houden ook van cyaan en oranje. Dus als je kind altijd muggenbeten krijgt, is het misschien tijd om zijn kledingkast een beetje op te ruimen.

4. Je kind ademt zwaar

Je zou denken dat een mug uit de buurt blijft van iemand die zwaar ademt. Maar nee, dit is juist iets dat muggen woest aantrekkelijk vinden. Als we sporten en zwaar ademen, geven we meer koolstofdioxide af dan wanneer we normaal ademen. Muggen kunnen de niveaus in de lucht detecteren en zullen zich verplaatsen naar waar er een toename is. Het geeft aan dat er iemand in de buurt is.

Nu wil je natuurlijk niet dat je kind stopt met sporten en buiten spelen. Als je kind echt last heeft van muggenbeten, dan kun je overwegen om je kind op gezette tijden buiten te laten spelen. Want muggen vinden net als kinderen en volwassenen het heetste moment van de dag niet heel fijn. Probeer je kind daarom op andere tijdstippen te laten spelen. Of zorg ervoor dat je kind kleding met lange mouwen draagt.

5. Je kind heeft stinkvoeten

Is het je ooit opgevallen dat je enkels, (onder-)benen en voeten de plekken zijn die muggen het meest beprikken? Nou, een deel daarvan is te wijten aan het feit dat muggen van die stinkende geur houden.

Kinderen rennen zwetend rond en hebben bacteriën op hun huid. Wanneer de bacteriën op de huid het zweet verwerken, produceren ze een funky, zure geur, een geur waar muggen gek op zijn. Deze geur kun je makkelijk voorkomen; draag dichte schoenen en sokken. Dit voorkomt niet alleen een ophoping van zweet, maar het blokkeert ook fysiek de vervelende beten.