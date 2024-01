Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op verzoek van Oekraïne organiseert Zwitserland vredestop

Zwitserland heeft ingestemd met het organiseren van een internationale vredestop over Oekraïne, op verzoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het neutrale Zwitserland was eerder al bemiddelaar bij het oplossen van conflicten en zou nu kunnen helpen bij het vinden van een oplossing voor de oorlog die begon toen Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel.

Verdere details over de top worden uitgewerkt. Zo is er nog geen datum bekend. Zelensky, op bezoek in Zwitserland, liet wel doorschemeren wie welkom is. „We staan ​​open voor alle landen die onze soevereiniteit en territoriale integriteit respecteren.” Hij hoopt dat ook Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen meedoen. Hij noemde speciaal China: „Het is belangrijk voor ons om te laten zien dat de hele wereld tegen de Russische agressie is, en dat de hele wereld voor een rechtvaardige vrede is.”

