#323 ‘Al binnen een half uur voel ik de xtc inslaan’

Maud is op vakantie met Gio naar Ibiza. In het vliegtuig komt ze Joey, de vader van Rochella’s kersverse baby, tegen. Hij is met een andere vrouw, maar wie dat is en of ze iets hebben, daar kan Maud niet achterkomen. Op het vliegveld verliest ze hem uit het oog, maar de vakantie lonkt…

Nadat we de eerste dag heerlijk zijn wezen chillen, arriveerden mama, Willem en Kai gisteren. Omdat we in verschillende kamers verblijven, heb ik écht een vakantiegevoel. Het enige negatieve puntje is dat Gio en ik de eerste avond direct in slaap zijn gedonderd. Geen spannende seks; we waren allebei zó moe. Maar hopelijk komt daar nu mijn mams er is verandering in: ze heeft niet voor niets beloofd een avond op Liam te passen, dus ik heb mijn kans gegrepen en haar vanochtend direct gevraagd of we vanavond direct de deur uit mogen. „Tuurlijk lief, geen probleem. Maar doe je wel voorzichtig?”, vraagt ze me als ik haar met puppy ogen aankijk. „Natuurlijk!”, antwoord ik braaf, maar in mijn hoofd maak ik al plannen voor een avond om niet snel te vergeten.

Die avond voel ik een kriebel door mijn lijf lopen alsof ik weer 18 ben en voor het eerst naar een feestje ga. Ik heb een sexy kanten top aangetrokken, op een hoge strakke broek. Voor de zekerheid heb ik mezelf compleet onder handen genomen en ben ik van top tot teen geschoren: je weet maar nooit waar de avond – en Gio’s hand – gaat eindigen, al heb ik wel een idee. Helemaal als ik de blik van Gio zie. Als ik de badkamer uit kom lopen, kijkt hij me verlekkerd aan.

Ook hij ziet er fris en fruitig uit. Voordat we vertrekken, knuffelen we beiden nog even uitgebreid met Liam tot de taxi komt. We gaan naar de Amnesia, waar een van mijn favoriete dj’s draait. Terwijl ik naar de taxi loop, trekt Gio de deur dicht. Ik voel dat hij me nakijkt. Ik heb me in tijden niet zo sexy gevoeld en ik weet dat hij het met me eens is. Dat wordt bevestigd als hij naast me komt zitten en voorzichtig naar me toe beweegt. „Maud, je ziet er zó lekker uit”, fluistert hij in mijn oor. Ik giechel. „Jij mag er ook wel wezen”, zeg ik zachtjes, terwijl ik zonder dat de taxichauffeur het ziet mijn hand over zijn kruis laat glijden. Maar verder ga ik niet: dat bewaren we voor later.

Als we de zaal in komen lopen, is het alsof ik een explosie in mijn lijf voel. Het gaat al helemaal los en de muziek beukt door de speakers. We duiken direct de dansvloer op, maar voor ik mijn eerste dansmoves heb gezet, trekt me Gio me alweer apart. „Ik heb iets om de avond nog leuker te maken Maudje”, grinnikt hij. Snel drukt hij iets in mijn handen. Ik hoef niet eens te kijken om te weten wat het is. „Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen?!”, roep ik verbaasd, terwijl ik een stukje van de xtc-pil afbreek. „Vanmiddag geregeld bij kennissen die hier een eigen tentje hebben”, grinnikt Gio, terwijl hij zelf ook een stukje afbreekt en in zijn mond stopt.

Al binnen een half uur voel ik de xtc inslaan. Gio en ik laten elkaar geen seconde los. Op de klanken van de muziek dansen we bijna non stop. Het enige waar we af en toe voor pauzeren is een innige kus. Ik voel Gio’s handen over mijn lichaam glijden en heb nu al zin in de afterparty die straks gaat plaatsvinden in ons eigen bed. Als de dj wisselt besluiten we even pauze te nemen. „Ik ga alvast naar buiten Maud, even afkoelen”, zegt Gio terwijl ik naar de wc loopt. Ik kus hem innig en wandel daarna de toiletten in. Terwijl ik sta te wachten tot er een wc vrijkomt, vormt zich een rij achter me. Het is lawaaierig en warm in de toiletten en ik moet eigenlijk best wel nodig, maar er is nog iemand voor me en de dame in de wc voor ons neemt ruim de tijd voor haar toiletbezoek.

Ongeduldig bonst de vrouw die voor me staat op de deur en moppert in het Spaans dat degene die de wc bezet houdt, op moet schieten. Nadat ze met haar ogen rolt, kijkt ze me ongeduldig aan. Ik schiet in de lach en grap dat het misschien niet lukt, maar de Spaanse vrouw lijkt me niet te begrijpen. Dan hoor ik gerommel en zwaait de deur van de wc open. Ik schrik: het is duidelijk waarom het toiletbezoekje zo lang duurde, want er komen niet één, maar twee mensen de wc uit rollen. En het zijn geen onbekenden: ik sta oog in oog met Joey en de blonde dame uit het vliegtuig…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

