#319 ‘Wat is er mis met de baby?’

Als Maud en Gio op de weg terug zijn van Lowlands wordt Maud ineens gebeld door Rochella. Haar weeën zijn begonnen. Maud racet naar het huis van Rochelle, want Levi en Joey zijn allebei nergens te bekennen. Niet veel later, net op het moment dat de verloskundige binnenkomt, begint Rochella’s bevalling. Maar die verloopt niet helemaal soepel…

„Wat is er?! Waarom huilt ze niet?!,” zegt Rochella in paniek. Het zweet gutst over haar voorhoofd. En ik moet zelf ook nog bekomen van de schrik. Een halfuur geleden was er nog niets aan de hand en nu ligt Rochella met een baby in haar handen.

„Rustig liefje”, zeg ik terwijl ik haar hand pak. Ik sta ongeveer stijf van de adrenaline en weet niet goed wat ik moet doen. Mijn beste vriendin is gewoon binnen vijf minuten bevallen. Ik pak water voor Rochella, terwijl de verloskundige druk aan het bellen is. Ik probeer Levi en Joey te bereiken.

En ineens hoor ik een keihard gekrijs! De baby begint te huilen. En ze is niet de enige, ook bij mij blijven de tranen over mijn wangen stromen. Snel haast ik me naar mijn vriendin, want ik zie dat ze op wil staan om naar haar baby te lopen.

„Blijven liggen jij!”, zegt de verloskundige, waarvan haar vriendelijke gezicht nu op standje ernstig staat. „Wat is er verdomme nou aan de hand?”, schreeuwt Rochella.

Er hangt nog steeds een raar soort ongemak in de lucht. Ik weet niet wat ik moet doen en ik voel me misselijk. Net op dat moment hoor ik de voordeur open gaan. Levi komt binnen en ik bij binnenkomst verdwijnt alle kleur uit zijn gezicht. Niet veel later gaat de bel. Daar zal je Joey hebben denk ik. Maar het blijkt een ambulance.

De verloskundige lijkt een stukje rustiger en komt naast Rochella zitten. „Je hebt een spoedbevalling gehad. We gaan zo naar het ziekenhuis om wat checks uit te voeren bij de baby en het lijkt me ook beter als jij daar wordt gehecht.” Rochella lijkt het allemaal prima te vinden maar ik zie de angst op Levi zijn gedicht. „Gaat het wel goed met de baby?”, zegt Levi met tranen in zijn ogen. Het raakt me.

Hij is niet eens de vader en toch zie ik hoeveel liefde hij nu al heeft voor de baby. Ondertussen is hij naast Rochelle gaan zitten en ondersteunt haar terwijl hij haar hoofd kust. Het is voor het eerst sinds dat ik zie hoe gek Levi eigenlijk is op Rochella.

Joey is nog steeds nergens te bekennen. Ik heb hem denk ik wel 25 keer gebeld, maar geen reactie. Ik laat hem weten dat we naar het ziekenhuis moeten en stuur een locatie. Terwijl Rochella en de baby met een ambulance worden meegenomen, rijden Levi en ik samen naar het ziekenhuis.

„Dankjewel hè, echt dankjewel dat je er bent en dat je mee hebt geholpen”, zegt hij als we samen in de auto zitten. Ik zie nog steeds dat Levi bloedzenuwachtig is. Zelf voel ik me ook met de minuut slechter worden. Ik ben nog ontzettend moe en brak van Lowlands, ik maak me zorgen om Rochella en ik mis Liam.

Eenmaal in het ziekenhuis lijkt het met Rochella gelukkig een stuk beter te gaan. De baby is meegenomen voor wat extra controles. Maar het lijkt erop dat het toch allemaal goed gaat! Net op het moment dat ik wil vragen hoe de baby eigenlijk heet, komt de verpleegster aanlopen met de baby! Ze is niet de enige, want ook Joey komt de kamer binnenlopen, en die ziet er allesbehalve fris uit…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

