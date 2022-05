Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feit of fabel: is trainen op een lege maag echt zo effectief?

Als je ‘s morgens vóór het ontbijt sport, dan zou je je vetreserves eerder aanspreken en sneller afvallen. Fasted cardio klinkt als een makkelijke manier om kilo’s te lozen, maar werkt dat ook echt zo?

Om wat kilo’s kwijt te raken, moet je voor een langere periode minder calorieën binnenkrijgen dan dat je verbrandt. Dagelijks komen we in aanraking met trucs die het afvallen zouden doen versnellen. We zochten uit hoe het zit met fasted cardio. Feit of fabel?

Wat is fasted cardio?

Onder fasted cardio verstaan we cardio (fietsen, hardlopen, boksen) op een lege maag. Het is hiervoor belangrijk dat je minimaal 6 tot 8 uur niets gegeten hebt, waardoor veel mensen ‘s morgens voor het ontbijt een zweetsessie inplannen.

De theorie hierachter is als volgt: je lichaam kan energie uit verschillende energiebronnen putten. Koolhydraten is daar één van, evenals vetten en eiwitten.

De eerste bron die je aanspreekt als je jezelf in het zweet werkt, zijn de koolhydraten. Hoe meer deze energiebron opraakt, des te sneller het lichaam overschakelt op de verbranding van vet. En dat is waar fasted cardio om de hoek komt kijken.

Trainen op een lege maag

Het idee achter cardio op een lege maag is dat je lichaam de vetreserves wel aan móét spreken. Je lichaam heeft op dat moment namelijk niet genoeg koolhydraten paraat staan om energie uit te halen. Het resultaat zou daardoor zijn dat je sneller vet verliest, maar werkt het in de praktijk ook zo simpel? Nou, nee.

Waarom fasted cardio jou niet gaat helpen

Terug naar de basis van afvallen: minder calorieën eten dan dat je verbrandt. Of jij die extra calorieën verbrandt voor of na het ontbijt, dat maakt dus eigenlijk niet zo veel uit. Want wanneer je tijdens die fasted cardio-sessie relatief veel vetten verbruikt, dan zal jouw lichaam ervoor kiezen om op een ander moment juist relatief veel energie uit koolhydraten te halen.

In verschillende onderzoeken wordt dan ook aangetoond dat fasted cardio niet zorgt voor meer vetverlies dan mensen die ontbijten voor hun cardio-sessie. Staar je daarom niet blind op het tijdstip waarop jij cardio wilt doen. Past het in jouw ritme om voor het ontbijt te sporten, prima. Maar wil je dat liever na het avondeten doen, ook prima.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.