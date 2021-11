#225 ‘Je hoeft er niet direct op te duiken Maud!’

Maud is net op persreis geweest en heeft de week van haar leven gehad. Er is alleen één ding dat haar dwars zit: ze heeft de hele reis bijna niet aan Tommy gedacht. Net op het moment dat ze thuis komt en Tommy wil bellen om te vragen of hij al thuis is, krijgt ze een bijzonder appje van Gio. „Deze trip was dankzij jou echt geweldig, ik heb het fantastisch gehad Maud. Zin om samen nog een keer gin te gaan drinken?” Wat moet ze hier nou weer mee…

De hele week heb ik geen flauw idee gehad wat ik met Gio aan moest. Ik heb hem niet geantwoord, maar echt lekker voelde ik me ook niet tegenover Tommy. Hij was wél dolblij dat ik terug was en had me verrast met een massage en een etentje in mijn favoriete sushirestaurant, maar ik kon er niet écht van genieten. Toen Tommy aanstalten maakte om een wilde avond met me te hebben, heb ik zelfs gedaan alsof ik mega hoofdpijn had. Ik kon me er gewoon even niet te zetten.

Ik besluit om Rochella een paar dagen later, tijdens een meidenavond, in vertrouwen te nemen en haar te vertellen over de persreis en de leuke connectie die ik voelde met Gio. „Hoe kan het nou toch dat ik elke keer bij andere mannen de kriebels krijg? Tommy is toch gewoon hartstikke husband material?!” zucht ik, terwijl ik een slok van mijn rode wijn neem en haar met een zielige blik aan kijk. „Tsja, dat is zeker zo maar…” Rochella lijkt haar woorden in te slikken. „Nou, zeg maar?!” roep ik verontwaardigd.

„Weet je Maud… Misschien is het gewoon niet de ware voor jou. Je bent ook nog superjong en je maakt van alles mee. En je hebt al een flink aantal keer kriebels gehad bij andere mannen dan bij hem. Heb je er weleens over nagedacht dat het misschien beter voor je zou zijn om vrijgezel te zijn?”

Ik kijk haar met grote ogen aan, maar moet ergens bekennen dat ze gelijk heeft. Ik heb inderdaad al een flink aantal keer kriebels gehad bij een andere man. Dat kan toch niet goed zijn?! Maar als ik weer vrijgezel zou zijn, zou mijn hele leven op zijn kop staan. Ik weet helemaal niet of ik daar zin in heb. En Tommy voelt wel gewoon heel erg vertrouwt en fijn. Ik hou van hem! Dat ga ik toch niet opgeven voor een of andere leuke guy die langs hobbelt op een persreis?

Ik kom er niet uit. De hele week voel ik me kotsmisselijk door alles wat er door mijn hoofd heen spookt. Ook op werk wordt het opgemerkt. Ik heb gewoon twee keer een oude tekst (vol spelfouten en dingen die nog verbeterd moesten worden) online gegooid. Gelukkig was het twee keer Kimberley die me erop wees. Bij de tweede keer prikten de tranen in mijn ogen. „Wat is er met jou joh?! Zit je nog met je koppie in Duitsland ofzo?!” roept Kimberley. Als mijn kop zo rood als een tomaat wordt, verandert haar blik. „Oh, leg ik de vinger op de zere plek?” fluistert ze zachtjes. Ik knik schuldbewust, wordt zo mogelijk nog roder en trek haar snel uit haar stoel. „Kom, even wandelen!” sis ik.

Buiten vertel ik haar over mijn dilemma met Gio. „Ik vond jullie al zo goed matchen!” roept ze enthousiast, maar dan beseft ze zelf ook dat ik gewoon een vriend heb en dat het helmaal geen ‘leuk’ nieuws is. Als ik haar uitgebreid verslag doe van mijn twijfels voor Tommy, roept ze aan het einde van het verhaal dat er ‘maar één ding op zit’.

„En dat is?” vraag ik haar, oprecht nieuwsgierig want ik zie totáál geen oplossing op dit moment. „Nou, wat dacht je van gewoon met hem afspreken en kijken of je die kriebels nog steeds voelt?!” roept Kimberley verontwaardigd. Terwijl ik stamel dat dat niet kan, omdat het niet eerlijk voelt tegenover Tommy, heeft Kimberley vooral als argument dat het ook niet eerlijk is tegenover hem om wekenlang met dit gevoel rond te blijven lopen. „Je kunt toch een kop thee met hem drinken? Je hoeft er niet direct op te duiken Maud!” roept ze.

Tsja, daar heeft ze gelijk in… Als ik mijn telefoon pak om Gio een berichtje terug te sturen, zie ik tig gemiste oproepen van broer, eentje van mijn moeder en eentje van haar vriend. Ik besluit mijn broer terug te bellen, die al na een half keer overgaan de telefoon opneemt. „Maud! Hè hè eindelijk neem je op. Mama is aan het bevallen!”

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.