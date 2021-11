De Spaarrekening van Sophie (28): ‘Het lukt met mijn spaargeld niet om een huis te kopen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Sophie (28), die op zoek is naar een koophuis.

Functie: content specialist

Netto salaris: 2.500 euro

De Spaarrekening van Sophie

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„20.000 euro. Ik ben aan het begin van de coronacrisis ook gaan beleggen. Op mijn beleggingsrekeningen heb ik nu 4.000 euro staan.”

Ben je daar blij mee?

„Ik ben zeker blij met dit bedrag. Maar ik ben nu op zo’n punt in mijn leven beland, waarbij veel van mijn doelen die ik de komende jaren wil halen, geld kosten. Eigenlijk wil ik nog wat van de wereld zien voordat ik aan kinderen begin, ik wil graag ooit trouwen en ben op zoek naar een koophuis.

Vooral met dat laatste doel worstel ik. Want nu je in deze markt zo moet overbieden, blijft er niets meer over van mijn spaargeld of dat van mijn vriend. Hoe kan ik dan nog andere doelen waarmaken?”

Waarom ben je dan toch op zoek naar een koophuis?

„We willen graag verhuizen naar een huis met een extra kamer. Nu thuiswerken wel een blijvertje is, lijkt het me fijn om een werkkamer te hebben waar ik gewoon de deur achter me kan dichttrekken als het vijf uur is. Over een aantal jaar kunnen we hier, als het ons gegund is natuurlijk, de babykamer van maken.

En waarom dit een koophuis moet zijn en niet een huurhuis? Tja, huren voelt toch een beetje als weggegooid geld. Bovendien is de particuliere huur inmiddels zo hoog, dat je soms minder voor een hypotheek betaald, terwijl dat dan je eigen huis is.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik spaar sowieso iedere maand 310 euro. Toen we naar een hypotheekadviseur waren gegaan en gehoord hadden hoeveel we maximaal konden lenen, kregen we ook te horen hoeveel we dan per maand kwijt zouden zijn.

Deze 310 euro is het verschil tussen mijn vaste lasten nu en mijn vaste lasten als ik een eigen koophuis zou hebben. Ik ben begonnen met dit bedrag te sparen om te kijken of ik nog steeds comfortabel zou kunnen leven als we maximaal zouden lenen. Inmiddels doe ik dit al acht maanden, nu wordt het gewoon een spaarpotje voor het nieuwe huis.

In mijn andere spaarpotje stort ik niet specifiek een bedrag, dat bepaal ik per maand. Vaak is dat rond de 500 euro. Verder koop ik iedere maand een ETF, van rond de 100 euro. Ik ben van plan dit geld zo lang mogelijk te laten staan.”

Haal je wel eens geld van de spaarrekening?

„Helaas wel. Ik zou dit willen beperken, maar dit lukt niet altijd. Ik heb nu wel de afspraak gemaakt dat ik niet kom aan het hypotheek-spaarpotje.

Verder heb ik een vakantie-spaarpotje, waarop ik elke keer dat ik op mijn rekening kijk, geld stort. De eerste keer was dat een euro, de tweede keer twee euro, enzovoort. Als ik een weekendje weg ga of een vakantie boek, dan gebruik ik dit potje als eerst.

De rest van mijn spaargeld zit op een grote hoop, waar ik dus regelmatig wat afhaal.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kan omgaan?

„Op zich wel. Aan de ene kant zou ik dus minder geld van mijn spaarrekening willen halen. Maar aan de andere kant vind ik dat het wel leuk moet blijven. Natuurlijk is het belangrijk om aan later te denken, maar wat als je morgen onder een bus komt? Je spaart ook geld om leuke dingen te kunnen doen. De balans moet dus goed blijven, denk ik.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Meer spaargeld is natuurlijk altijd fijn. Als het op deze manier niet lukt om een huis te kopen, zal ik toch minder moeten uitgeven en zo een tandje bijzetten. We zijn vaak overboden, zelfs nu we onze eisen voor een huis elke keer naar beneden bijstellen. De huizen worden bovendien alleen maar duurder. Dus ik kan op een gegeven moment eigenlijk niet anders.”

Wat is je beste spaartip?

„Ik was vroeger als student echt heel slecht met geld. De switch kwam toen ik eens op een rij ging zetten waar ik allemaal geld aan uitgaf. Ik schrok me te pletter en ik hoor dit heel vaak om me heen. Als jij je weleens afvraagt waar je geld eigenlijk heen gaat, dan zou ik dit zeker eens proberen.”

