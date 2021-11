#224 ‘Hij probeerde mij te zoenen’

Maud komt er na ADE achter dat ze in plaats van dinsdag al maandag op persreis gaat. Uiteindelijk moet ze dronken haar spullen inpakken en dat gaat natuurlijk helemaal mis. Ze komt met veel te veel alcohol in haar lichaam aan op het vliegveld met twee grote boodschappentassen, want haar koffer was kwijt. En dan komt ze er in Duitsland ook nog eens achter dat ze al haar shirtjes is vergeten in te pakken. Moet ze nu echt de hele reis in dezelfde kleding lopen? De reis is nog maar net begonnen en er gaat nu al zoveel mis..

Zo! Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst zo ontzettend moe ben geweest. Maar wat heb ik een geweldige week gehad! Ik begon natuurlijk al met 1-0 achterstand toen ik met mijn dronken kop en boodschappentassen op Schiphol stond, omdat ik mijn koffer kwijt was. De rest van de week heeft Kimberley mij Ma Flodder genoemd.

De week is voorbij gevlogen! Ik weet niet hoe ik erbij kwam maar ik had gedacht dat ik alle tijd had om te chillen en zelfs een beetje te werken. Maar het programma zat propvol. Elke ochtend om 08.00 uur ontbijten en vervolgens waren we de hele dag onderweg. Er stonden hele leuke dingen op het programma zoals kanoën, hiken, mountainbiken, een gin proeverij, wijnmusea, een wellness behandeling in een Spa maar ook wat saaie activiteiten zoals een tamboerijn workshop, vogels spotten en een militair museum bezoeken. Lunchen deden we in de mooiste restaurants en elke avond werd er wijn gedronken bij het diner. Ik heb me geen moment verveeld, maar daardoor wel echt veel te weinig geslapen. Gelukkig was de groep echt heel gezellig!

Het is best intens om vijf dagen non-stop op pad te zijn met mensen die je niet kent. Ik had me daar van tevoren een beetje druk om gemaakt, maar Kimberley wist me gerust te stellen. We waren met drie vrouwen van rond de 35 jaar, maar zij waren juist super gezellig en de eerste die een wijntje bestelde. Dan waren er nog twee vrouwen van rond de 50 jaar en dan had je nog Yorick, Jeroen en Gio. Jeroen ging al bijna met pensioen maar hij was een soort papa van de groep. Yorick en Gio waren collega’s en samen met Farah en Kimberly hebben we echt de grootste lol gehad. De laatste avond hebben we misschien wel iets te veel lol gehad.

We hadden al een hele actieve dag gehad met tussendoor een gin proeverij, dus voordat we aan het diner begonnen was ik al een beetje aangeschoten. Na het diner gingen we met zijn allen nog wat drankjes doen in de hotelbar. Rond 23.00 uur gingen de meeste mensen naar hun kamer maar ons groepje vond het nog een goed idee om shotjes en drankspelletjes te doen in een van onze riante hotelkamers. Uiteindelijk hebben we tot 04.00 uur s nachts spelletjes gedaan, muziek geluisterd en gekletst. Ik heb de hele avond de slappe lach gehad dankzij Gio. Op een gegeven moment werd het iets te gezellig tussen ons en had ik het idee dat hij mij probeerde zoenen. Ik moet eerlijk zeggen dat het best moeilijk was om me in te houden, maar Kimberley zag het gebeuren en kwam net op tijd semi-nonchalant bij ons staan. Farah is uiteindelijk bij Yorick blijven slapen en volgens mij bloeit er iets op tussen die twee.

De volgende ochtend ging onze wekker al om 07.00 en dit was dus de tweede keer deze week dat ik dronken op stond. Ik begin mezelf af te vragen of ik me zorgen moet maken om mijn alcoholgebruik. Gelukkig stond er de laatste dag niet veel op het programma behalve een lunch en de vlucht naar huis. Als ik aan het einde van de dag alleen in de trein terug naar huis zit voel ik me een beetje eenzaam. Ik heb wel zin om in mijn eigen bed te slapen, maar het verbaasd me dat ik Tommy eigenlijk helemaal niet heb gemist.

Net op het moment dat ik hem wil bellen om te vragen of hij al thuis is krijg ik een bijzonder appje van Gio. „Deze trip was dankzij jou echt geweldig, ik heb het fantastisch gehad Maud. Zin om samen nog een keer gin te gaan drinken?” Wat moet ik hier nou weer mee…

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.