#208 ‘Mijn besluit staat vast’

Als Mauds moeder vraagt of ze zo snel mogelijk langs wil komen, haalt zich van alles in haar hoofd. Wat blijkt? Haar moeder van 45 (!) is zwanger van haar nieuwe vriend Willem. Maud vindt dit allesbehalve leuk en weet niet hoe snel ze het huis van haar moeder moet verlaten. Na een goed gesprek met Tommy belt ze toch haar moeder op om bij te praten. Zelf heeft Maud namelijk ook dringend nieuws: ze wilt stoppen met haar studie.

Mijn moeder was natuurlijk in alle staten toen ik haar het nieuws vertelde over mijn studie. „Je bent bijna klaar en dan ga je alsnog stoppen? Weet je wel hoe belangrijk een diploma is?!” Ik weet niet of het met die zwangerschapshormonen te maken heeft, maar ze bleef maar razen. Toch staat mijn besluit vast. Ik heb mijn tentamens niet gehaald en ik heb allesbehalve zin om nóg een jaar langer te gaan studeren en extra te betalen voor mijn studie. Het afgelopen jaar heb ik amper college gehad en ik denk echt dat ik met werkervaring meer ga bereiken, dan dat ik een paar extra tentamens haal.

We zijn een week verder en ik kan het allemaal nog steeds niet zo goed bevatten. De zwangerschap van mijn moeder heeft voor behoorlijk wat slapeloze nachten gezorgd. Nu is ze voor altijd verbonden met haar nieuwe vriend Willem en wat nou als het mis gaat tussen die twee? Ik denk dat een vrouw prima alleen een kind kan opvoeden, maar ze is ook de jongste niet meer. En ik heb online ook verhalen gelezen dat vrouwen op latere leeftijd veel meer kans hebben op een kind met een afwijking. Of misschien krijgt ze wel een tweeling!? Want die kans is ook groter…

Volgens mijn broertje moet ik mij niet zo druk maken. „Bekijk het positief. Straks zal ze zich veel minder bemoeien met ons leven! En we kunnen toch gezellig oppassen?!” Ik had het niet verwacht, maar hij vindt het juist super leuk dat we een nieuw broertje of zusje krijgen. Zelfs mijn vader lijkt oprecht blij te zijn voor mijn moeder. Ben ik dan echt de enige die realistisch nadenkt?!

Noa heeft zomervakantie

Thuis is de stemming niet veel beter. Noa heeft zomervakantie en daardoor is ze heel veel thuis. Op de dagen dat ik werk heb ik er niet zo’n last van, maar als ik thuis ben word ik helemaal gek van haar troep en luidruchtige gespeel. Ons huis ligt vol met speelgoed. Ik had mij het samenwonen toch wel iets anders voorgesteld… Ik kan me de laatste keer seks niet eens meer herinneren! Tommy ligt elke avond al om 22.00 uur uitgeblust op bed en in het weekend is hij druk bezig met werk. Ik zit in de bloei van mijn leven, maar voel me net een grijs stuk stof: ik hoor erbij in huis, maar echt prettig is het niet.

Tommy is normaal gesproken heel romantisch. Ik had op zijn minst verwacht dat als ik thuis zou komen, het hele huis een keer vol zou staan met kaarsjes en bloemen. Het enige wat ik nu tegenkom zijn verdwaalde L.O.L Surprise-poppen, vuile was en van dat gore kinderklei van Noa. Ik wil passionele vurige seks met mijn vriendje! Ik wil dansen tot 6.00 uur in de ochtend, nieuwe mensen ontmoeten en naar festivals gaan. Niet dat Tommy daar iets aan kan doen, maar het feit dat het thuis niet leuk is maakt het leven er niet beter op. Oh, wat wil ik graag op vakantie! Ik besluit Jessie te bellen en te vragen of ze zin heeft om ergens wijntjes te doen. Ik heb haar al veel te lang niet gezien en ik kan wel een drankje gebruiken.

Een enorme kater

Ondanks dat de cafés al om 00.00 uur dichtgaan weet ik het toch te presteren om de volgende dag met een enorme kater op mijn werk te zitten. Tijdens de ochtendvergadering word ik gebeld door de receptie; of ik even naar beneden wil komen. Er is een pakketje voor mij bezorgd. Maar ik laat mijn bestellingen nooit op werk bezorgen en ik heb werkelijk waar geen idee wat dit voor een pakket kan zijn…