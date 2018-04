Sneaker Gumshoe heeft een zool gemaakt van kauwgom

Online een kledingbox bestellen. Hoe gaat dat in zijn werk? We namen de proef op de som bij House of Einstein.

Intakegesprek

Lotti bekijkt me van top tot teen. „Ik denk maat 50, large. Wijdte zit rond de 32.” Normaal doe je een intakegesprek met een outfitter via Facetime of Skype als je bij House of Einstein een kledingbox bestelt. Maar wij wilden weten hoe dat ‘online personal shoppen’ nu echt werkt en gingen hoogstpersoonlijk bij ze langs voor de personal touch. „Om de juiste kleding voor je te kunnen selecteren, houden we als eerste een telefonische kennismaking”, zegt Lotti. „Hierin neem ik kort met jou je wensen door. Wat vind je mooi? Wat voor werk doe je? Wat zijn je hobbies? Wat is je budget? Wat zijn je maten? Dat soort vragen.”

Mannen

House of Einstein richt zich alleen op mannen. Een bewuste keuze volgens mede-oprichtster Mei Ling Tan. „Er zijn ook wel kledingservices voor vrouwen, maar we willen eerst dit goed doen”, zegt ze. „Daarbij zijn vrouwen ook complexer. Qua figuur, maar ook qua gedrag. De meeste vrouwen vinden het leuk om te shoppen, ook online. Mannen steken anders in elkaar, zijn wat dat betreft functioneler. Tijdsbesparing is voor mannen het belangrijkste om bij ons een box te bestellen. Ze houden over het algemeen minder van zoeken. En als je niet precies weet wat je wilt is het ook heel moeilijk te vinden. Er zijn zoveel aanbieders dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Vooral mannen met een fulltimebaan en kinderen hebben een volle agenda. De schaarse tijd die ze overhouden spenderen ze liever aan bijvoorbeeld vrienden en sporten. Het is dan fijn als er een voorselectie is gedaan. En dat is wat wij doen.”

Mede-oprichtster van House of Einstein: Mei Ling Tan. Credit: Marloes van Doorn.

Lotti komt ondertussen terug met een bordeauxrode zomertrui, een blauw linnen overhemd, een olijfgroene polo, een zomers grijs/geel/wit gestreept t-shirt, witte en blauwe sneakers, een spijkerbroek en een lichtgroen colbert. „Volgens mij ben jij best wel een kleurrijk persoon en bovendien komt de zomer eraan”, verklaart ze haar keuze. „Ik hou van smart casual met een twist. Af en toe een printje of kleurtje mag best.”

Relatie

Lotti is een van de vier outfitters van House of Einstein. In haar eentje bedient ze zo’n 800 klanten. „Klinkt veel hè?”, lacht ze. „Maar dat valt wel mee hoor. Het intakegesprek duurt een half uurtje, maar is eenmalig. De gemiddelde klant bestelt twee boxen per jaar. We stellen twee outfits samen waarbij we ons in jou verplaatsen: broek, overhemd, shirt, trui, jasje, sokken, schoenen en soms zelfs ondergoed en accessoires zoals een riem. Maar je kunt bijvoorbeeld ook aangeven dat je geen schoenen van ons wilt ontvangen. Daarnaast hoef je natuurlijk niet het hele pakket af te nemen. Wat je niet wilt stuur je retour. Je betaalt achteraf en alleen voor de items die je hebt gehouden. Daarna is er altijd even contact. Wat vond je leuk? Wat niet? Alles houden we van je bij. Als outfitter bouw ik een relatie op met de mannen in mijn klantenbestand. En wanneer je weer toe bent aan een nieuwe kledingbox kun je mij dat laten weten, zodat ik weer iets moois kan voor je kan samenstellen.”

Tan kijkt goedkeurend naar het stapeltje kleding dat Lotti heeft meegenomen: „Door tijdsgebrek en dat veel mannen het toch wel moeilijk vinden om iets uit te zoeken, vervallen ze snel in de kleuren zwart, grijs en blauw. Op zich is dat prima, maar veel mannen geven bij ons aan dat ze ‘best een keer iets anders zouden willen’, maar ze geven ook aan dat ze niet ‘weten waar ze moeten beginnen’. Het leukste is dat als ze iets anders proberen, ze vaak complimentjes krijgen uit hun omgeving en dan krijgen ze de smaak te pakken.”

Uitstraling

Volgens Tan is de Nederlandse man redelijk modebewust. „De tijd dat er alleen maar een pak werd gedragen is voorbij. Smart casual is veel complexer, maar ze durven het wel aan. Vergeleken met andere landen kleedt de Nederlandse man zich goed. Ze zijn zich bewust van hun uitstraling en zijn over het algemeen expliciet. Maar wel op een nuchtere en functionele manier. Maar dat is de Nederlandse vrouw ook. In Engeland dragen veel vrouwen stiletto’s als ze uitgaan, dat zie je echt niet in Amsterdam. Als ik rondkijk in een club zie ik sneakers en laarzen. Ik vind het een uitdaging om modieuze kledingstukken aan te bieden die ook onderhoudsvriendelijk zijn. Zelf hou ik bijvoorbeeld niet van overhemden die je moet strijken en niet van kleding die de helft van het jaar in de gang hangt omdat het naar de stomerij moet.”

House of Einstein ontwerpt zelf geen kleding. „We hebben zo’n veertig leveranciers. Grote modemerken zoals Tommy Hilfiger, maar ook duurzame merken zoals The GoodPeople. Ook kopen we lokale Nederlandse merken in. Uiteindelijk draait het om kwaliteit. We kopen alleen goede materialen in, geen polyesters. Het moet makkelijk te wassen zijn en fijn om te dragen. Casual met een twist. Zakelijk, maar niet saai.”

Leuke look

Lotti blijkt een timmermansoog te hebben. Dat de olijfgroene polo niet past komt door mijn buikje, maar rondom de schouders en armen past’ie perfect. De slimfitjeans is niet iets wat ik in eerste instantie zou uitzoeken, maar eerlijk is eerlijk: hij zit heerlijk. „Het is leuk als je de pijpen een beetje oprolt”, zegt Lotti. „Met happy socks en sneakers krijg je zo een leuke look.” Ik probeer de blauwe sneakers aan te doen, maar ben aan het klooien met de gespjes. „Mmm, ze zijn niet erg functioneel hè?”, merkt Lotti op. „Maar ik vind ze wel leuk. Het is wat anders, je moet het wel durven.” Als ik alles heb gepast, blijkt dat ik voldoe aan het beeld dat Tan zojuist geschetst heeft van de gemiddelde Nederlandse man. De bordeauxrode trui, de slimfitjeans en het blauwe linnen overhemd bevallen me uiteindelijk het beste. Een keuze die niet extreem gedurfd is, maar die door de jeans toch een beetje buiten mijn comfortzone valt.