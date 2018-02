Verdeelde reacties op 'afgehakte hoofden' bij Gucci

Renske Mennen is trendwatcher en schrijft voor Metro over fashion en lifestyle. ,,Mocht je iemand zien rondlopen met een space-achtige outfit, dan zijn dat niet de naweeën van carnaval."

Ik geef het eerlijk toe: toen ik als fashiontrendwatcher de eerste tekenen zag van het verlangen naar het buitenaardse, heb ik mijn hersens even flink laten kraken. Want waarom zouden we hierin geïnteresseerd zijn? Ik heb het over de Mars Yard sneaker, die in 2012 werd geboren als een resultaat van de samenwerking tussen Nike en kunstenaar Tom Sachs. De sneaker werd speciaal gemaakt voor mechanisch engineer Tommaso Rivellini van NASA.

Buitenaardse stijl

Vijf jaar later kwam de Mars Yard 2.0 sneaker. Zoals je vast wel begrijpt: een vernieuwd model. Maar daar bleef het niet bij, want dankzij de samenwerking werd deze zogeheten NIKECraft collectie uitgebreid. De Lightweight Tote Bag met een aluminium uitstraling van Nike & Sachs zag het licht in juni 2017. Binnen no time was deze tas uitverkocht. Als je iets hebt met planeten en ruimtemannen, dan is deze look sowieso iets voor jou. En als je graag voor een buitengewone (of buitenaardse) kledingstijl gaat al helemaal.

Verbeeldingskracht en visionair denken

Als klap op de vuurpijl is nu de Pantone kleur van 2018 Ultra Violet. Nu vraag je je misschien af, waar zie jij de link? Nou, dat zit hem in de betekenis ervan. Leatrice Eiseman, executive director van Pantone Kleureninstituut, vertelt in een interview met The New York Times dat het bij deze kleur gaat om originaliteit, verbeeldingskracht en visionair denken. Eiseman: „It is found in the cosmos (think of all those swirling purple nebulae!).” You got it?

Ultraviolet is dus de kleur die je creativiteit aanwakkert, en ook dé kleur die je in 2018 overal zal zien opduiken. Eiseman noemt in het interview ook namen van creatieven die zich graag omringen met deze sterke paarse gloed, zodat hun creativiteit begint te borrelen. Prince mag in dit rijtje natuurlijk niet ontbreken.

Geen naweeën van carnaval

Uiteraard zie je deze trend ook terug op de catwalk. Ontwerpen die je doen denken aan astronauten vanwege het space-gevoel in het design, tot compleet glanzend zilveren stoffen (en met compleet bedoel ik ook echt van schoen tot kraag en van tas tot sok), en ook komt ultraviolet rijkelijk terug in make up lijnen. Een dikke laag ‘creatieve, buitenaardse en inspirerende’ oogschaduw is geen overbodige luxe in 2018.

Dus mocht je vandaag iemand zien rondlopen met een space-achtige outfit, dan zijn dat niet de naweeën van carnaval. Dan is deze persoon juist helemaal ‘on trend’.

Tips van Renske