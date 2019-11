Top 5 kindvriendelijke campings aan het Gardameer

Met de winter op komst, is het voor velen tijd om rustig aan - voor een zomers gevoel - de eerste vakantiegids op tafel te leggen. Of om Metro te lezen uiteraard, want hier vind je alvast de eerste vakantietips. In dit geval: (met de kinderen) zin krijgen in het Gardameer, het grootste meer van Italië.

Het Gardameer is een heel populaire vakantiebestemming. Veel jongeren gaan erheen om te feesten, maar het is ook een geliefde plaats voor ouderen om te genieten van de natuur. Daarnaast zijn diverse campings speciaal ingericht om gezinnen te verwelkomen met (kleine) kinderen. Wat zijn dan de leukste en vooral kindvriendelijkste campings?

Bella Italia

Camping Bella Italia is een van de meest genoemde campings aan het Gardameer . Het is dan ook een hele grote camping, waar ontzettend veel te doen is. Er zijn maar liefst acht zwembaden, allemaal met een eigen thema. Verder kun je natuurlijk ook gaan zwemmen of watersporten in het Gardameer zelf. De camping heeft een animatieteam dat workshops, toernooien en spelletjes organiseert. Er is dus altijd meer dan genoeg te doen, zowel voor volwassenen als kinderen.

Altomincio Family Park

Het Altomincio Family Park is speciaal gericht op kinderen. Het is ideaal voor gezinnen met (jonge) kinderen. Het familiepark ligt op ongeveer 7 kilometer afstand van het Gardameer. Maar er is een enorm zwembadcomplex met een speciaal zwembad voor de kleintjes. Verder is er een animatieteam, een minidisco en een miniclubruimte met oppas voor de kleine kinderen. Er is dus genoeg te doen en er zijn ook veel gelegenheden om de kinderen een tijdje ergens te laten spelen terwijl jullie met een gerust hart iets anders kunnen doen. Er zijn mooie stacaravans op de camping en er rijdt een treintje rond zodat je niet overal zelf heen hoeft te lopen.

Cisano / San Vito

Aan het Gardameer ligt een gedeelde camping. De helft heet Cisano , de andere helft is San Vito. De beide campings zijn verbonden middels een tunneltje en als je op de ene helft kampeert heb je toegang tot de andere helft. Ook kun je gebruikmaken van alle faciliteiten van beide campings, wat natuurlijk een flink pluspunt is. Camping Cisano heeft een flink zwembad met een groot speeltoestel. San Vito heeft een vernieuwd zwembad met veel glijbanen en een apart kinderzwembad voor kleinere kindjes. De campings delen een uniek zandstrand aan het Gardameer, waar dus ook volop gezwommen kan worden.

Piantelle

Camping Piantelle is een schattige kleine gezinscamping aan de rand van het Gardameer. De camping is kleiner dan de meeste andere campings, al biedt hij nog steeds voldoende ruimte (278 plaatsen). Er is een zwembad bij een groot speelveld en er is ook een ruime speeltuin op de camping. Daarnaast zijn er diverse accomodaties op de camping en op loopafstand zijn er ook diverse accomodaties te vinden. Een miniclub en animatieteam houden de kinderen gedurende het hoogseizoen lekker bezig.

La Rocca Manerba

La Rocca Manerba is een gezinscamping voor gezinnen met vooral wat grotere kinderen. Er is een kinderzwembad, maar de andere activiteiten zijn vooral gericht op kinderen van ongeveer 7 jaar en ouder. Er zijn bijvoorbeeld een tennisbaan, voetbalveld, tafeltennistafels en je kunt er ook beachvolleybal spelen. De camping ligt aan het Gardameer en heeft verschillende eigen steigers. Zwemmen, spelen en watersporten zijn dus ook prima opties. Rond het zwembad zijn veel relax-mogelijkheden en de tenten kunnen op schaduwrijke plekken worden opgezet. Een ideale vakantie voor een gezin met opgroeiende kinderen!

Spelen met water

Het Gardameer is een mooie bestemming voor een vakantie met kinderen. Er valt heel veel te beleven en vooral: heel veel te spelen met water! Zwemmen en watersporten zijn de bekendste aantrekkingskracht van de campings rond het Gardameer. Maar er zijn meestal ook animatieteams om met de kinderen te spelen, minidisco’s of miniclubs voor de kleine kindjes en relaxmogelijkheden voor de volwassenen. Kortom: een allround vakantie voor het hele gezin.