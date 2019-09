Treinreiziger, gedraag je!

De NS verwacht komende maand een recordaantal van 36,7 miljoen reizigers op het spoor. De spits is terug en daarmee keert ook de ‘spoorhork’ - de irritante reiziger die de treinetiquette aan zijn laars lapt - terug in de Nederlandse treinen.

Dringen bij het instappen

Nog voor de trein stilstaat, begint de ellende al. Een aantal reizigers wurmt zich door de menigte naar het randje van het perron. Zodra de deuren van de trein opengaan, wordt er nauwelijks nog gewacht op de mensen die uitstappen. De strijd om als eerste binnen te komen is gestart. Zijn deze mensen misschien bang dat de trein zonder hen vertrekt, of denken ze eerder thuis te komen als ze voor een aantal mensen dringen? Sta je dan mooi tussen met je koffie in de ene hand en Metro in de andere.

Tassen op stoelen

Als je dan na alle heisa eindelijk de coupé in kan, ligt er op de enige vrije plek een tas. Een tas naast je neerleggen is inderdaad een stuk comfortabeler dan hem op schoot nemen. Het bagagerek is natuurlijk ook onhandig, dan moet je opstaan om bij je spullen te kunnen. Is allemaal een beetje vervelend, dat snappen wij ook. Twee plekken claimen voor jezelf, terwijl anderen moeten staan, is gewoon ronduit schandalig. Toch zijn er nog mensen die vinden dat ze hier recht op hebben.

Bellen in de trein

Heb je eindelijk een plek gevonden om te zitten, is een medereiziger keihard aan het bellen. Heel vervelend. Daarom heeft de NS ook in zijn huisregels staan dat je anderen niet dient te storen met luide (telefoon)gesprekken. Helaas zijn er nog steeds veel reizigers die dit niet begrijpen. Een nog vervelendere trend van de laatste jaren is het bellen op luidspreker, waardoor je de andere kant van dit voor de hele coupé oninteressante gesprek ook nog moet aanhoren.

Praten in de stiltecoupé

Net als de luide bellers zijn pratende mensen in de stiltecoupé enorm irritant. Per trein zijn er maar een paar coupés waar is afgesproken dat men er stil is. Houd je daar dan ook aan. Sommige mensen hebben, ondanks de duidelijke bedrukking op de ramen, oprecht niet door dat ze in een stiltecoupé zijn gaan zitten. Zij zullen zich dan ook verontschuldigen als ze op hun overlast worden aangesproken. Maar het overgrote deel van de horken heeft schijt aan het beleid. Als je het slecht treft, mag je de hele reis voor agent spelen. Net wat je niet wilde toen je voor je rust juist in dit treinstel ging zitten.

Harde muziek

Je kent het wel: een ‘spoorhork’ met een koptelefoon op. Naast de persoon zelf kunnen er nog twintig mensen meeluisteren naar zijn of haar muziek. Helaas vaak niet ‘hard’ genoeg om ook echt te kunnen genieten. Het feit dat hij of zij hier waarschijnlijk gehoorschade aan overhoudt, weegt niet op tegen het feit dat je treinreis is verstoord. Waarschijnlijk staat de muziek hierdoor morgen nog harder.

Zit je toevallig met een van deze ‘spoorhorken’ in de trein? Laat hem of haar dit dan lezen, hopelijk steken ze er iets van op en kan jij je reis zonder ergernissen voortzetten.