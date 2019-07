Wat kun je doen in 48 uur Almere?

In een serie besteedt Metro aandacht aan het ruim 40 jaar jonge Almere. Deze keer: je besluit een weekendje weg te gaan en kiest voor Almere. Hoe kun je je 48 uur lang vermaken? Nou, met nogal een héleboel. Hier vind je Metro’s tips (ongetwijfeld te veel voor 48 uur, maar dan valt er wat te kiezen). Onderaan dit artikel vind je nog een compleet nieuwe (wandel)tip.

1 Shoppen

Almere Centrum mag zich Beste Binnenstad 2017 – 2020 noemen. Shop till you drop dus! Bijzondere lokale, nationale en internationale merken als Hudson’s Bay, Costes, Hugo Boss, Media Markt, M.A.C. Cosmetics, H&M, Rituals, Dunkin’ en ZARA zijn er te vinden. In totaal vierhonderd winkels, speciaalzaken, autovrije winkelstraten en gezellige horecapleinen bij elkaar. Tip: vergeet niet je Almere Centrum Klantenkaart aan te vragen. Zo shop je met extra kortingen.

Shoppen in het centrum van Almere.

2 Slapen

Overnachten in Almere kan in luxe hotels, in een beach lodge of op een kampeervlot. Maar ook bij een local in een Bed & Breakfast, in je eigen bootje of zelfs in een hangmat in de buitenlucht. Wie de stad echt goed wil leren kennen, logeert bij een local. Daar hoor je verhalen over het echte Almere. Trek je er liever op uit met je tent onder de arm? Geen nood, voor kampeerliefhebbers zijn er campings midden in de natuur. Voor een duinhuisje hoef je niet naar Zandvoort. Die vind je bij Marina Muiderzand, met uitzicht over het IJmeer. Het woord waterbed krijgt een hele nieuwe betekenis bij Camping Waterhout. Je slaapt hier op een drijvend terrasvlot. Een Yurt vind je vooral in Mongolië maar ook op natuurcamping De Kemphaan.

Yurt op natuurcamping De Kemphaan.

3 Buitentheater

Zin in een leuk avondje uit? Dan is Vis à Vis een echte aanrader! Naast het Almeerderstrand vind je deze unieke buitenlocatie met een theaterarena, buitenbar en een energieneutraal restaurant. Vanaf 14 augustus tot en met 29 september speelt de voorstelling ROBOT. Metro zag hem al en we kunnen een spektakel beloven.

ROBOT, vanaf 14 augustus.

4 Dobberen en eten tegelijk

Lekker loungen met een drankje of grillen op de BBQ terwijl je dobbert op de Noorderplassen, dat kan met de BBQ+FunDonuts van Boei2. Een ondergaande zon erbij en je zomeravond kan niet meer stuk. Liever met een motorbootje, sloep, kano of kajak de Almeerse wateren ontdekken? Dat kan bij Boei2 ook.

BBQ+Fundonut.

5 Fietscrossen

In het Kotterbos aan de Almeerse kant van de Oostvaardersplassen ligt een MTB-parcours. Het parcours is 18 kilometer lang en start vanaf de parkeerplaats van het Kotterbos vlakbij de A6 (afrit 8 Almere Buiten-Oost).

6 Onder water kijken

De wondere onderwaterwereld van Oostvaardersplassen Almere ontdek je tijdens de Wildernis-onder-Water-dagen (WOW-dagen) op de woensdagmiddagen in augustus en september. Met schepnetjes, onderwaterkijkers en zoekkaarten kunnen kinderen en hun (groot)ouders het leven onder water ontdekken. De kinderen gaan op pad met de Natuurdetective.

Turen naar het onderwaterleven.

7 Ravotten in de natuur

Stadslandgoed de Kemphaan is de plek waar je midden in de natuur kunt genieten van een avontuurlijk dagje uit. Kinderen kunnen ravotten in het Zuiderzeespeelbos, klimmen in de boomtoppen van Fun Forest of smullen van pannenkoeken bij Dubbel-Op.

Fun in Fun Forest.

8 Watersport

‘Almere is een paradijs voor watersportliefhebbers’, zo vindt men in de stad. Zoek je een adrenalinekick? Die krijg je al wakeboardend over het Weerwater bij Cablepark View Almere. Waterskiën en wakeboarden is er geschikt voor beginners, gevorderden, individueel of met een groep. Na afloop plof je even neer op het terras van View Almere met uitzicht op de skyline van Almere (in juli en augustus elke dinsdag tot en met zondag geopend.)

Wakeboarden, de adrenaline-kick van Almere.

Ook niet voor watjes is catamaranzeilen, de snelste vorm van zeilen. Reken er maar op dat je catamaran hard gaat. Stap op de Formule 1 onder de zeilboten vanaf het grootste catamaranstrand van Europa bij Sail-Today Sluit de dag af met een cocktail bij Sun Runners.

Catamaran zeilen, prima te doen in Almere.

9 Survivallen

Wat is een survival zonder modder? Niks! Juist, dus leef je helemaal uit in boswachterij Almeerderhout bij Outdoorpark SEC Almere. Schoon blijven is uitgesloten. Ook leuk voor volwassenen.

Schoon blijven is geen optie.

10 Escaperoom

Op zoek naar een uitdagende escaperoom? Ook dat is in Almere te vinden. Hackerroom Almere in de nieuwe bibliotheek in Almere Centrum is, naar verluidt, zelfs voor de meest doorgewinterde escaperoom-fanaten een uitdaging.

11 Chillen op het strand

Na alleen ‘actietips’, natuurlijk ook een luiertip. Almere mag dan niet aan zee liggen, met een kustlijn van 42 kilometer zijn er stranden in overvloed. Verreweg het grootste strand van Almere en de regio is het Almeerderstrand. Je kunt hier ook zwemmen of ravotten bij Strandbad DUIN. Sluit je zonnige stranddag af bij strandrestaurant Poortdok, HarborHouse of Beachclub Sun Runners. Of ga barbecueën bij Steel Creek.

Almeerderstrand / Maarten Feenstra

12: Nieuw! Wandelen langs bijzondere architectuur

In een nieuwe stad als Almere kun je niet doelloos dwalen door straatjes met middeleeuwse grachten, of langs monumentale panden uit lang vervlogen tijden. Maar de stad staat bol van de moderne, architectonische highlights, die ontworpen zijn door wereldberoemde, hedendaagse architecten. Naast bekende Nederlandse architecten als Rem Koolhaas, René van Zuuk en Herman Hertzberger, hebben ook internationale architectenbureaus uit Tokio, Londen, Bordeaux, Parijs en Zürich hun handtekening in Almere achtergelaten. In het centrum vind je gebouwen van deze beroemde architecten op nog geen vierkante kilometer. Niet zo verwonderlijk dat Almere op de derde plaats staat van architectuursteden in Nederland en zelfs op de eerste plaats bij de European New Towns.

The Wave. / Metro

Architectuurroute

De pareltjes zijn sinds kort al wandelend te bekijken tijdens de nieuwe Architectuurroute. Metro liep onlangs mee met genoemde architect René van Zuuk, wiens bureau ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld jeugdcomplex De Toekomst van Ajax. Van Zuuk ontwierp in Almere The Wave (zie foto), het meest gefotografeerde gebouw van de stad. Dit kenmerkende appartementengebouw staat aan het Weerwater. Tijdens de wandelroute, waarvoor je een gids kunt boeken bij VVV Almere, wordt letterlijk stilgestaan bij alle ontwerpen. Wat Metro verraste, is dat het centrum gebouwd is in lagen. Op de grond is het parkeren geblazen, daarboven speelt het leven op straat en in winkels zich af en daar weer boven wordt gewoond. Daar sta je zonder stadsgids helemaal niet bij stil en denk je opeens ‘verdomd zeg’. Aanrader dus!

Meer info? Die vind je hier.